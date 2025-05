Trump Media recauda 2.500 millones de dólares para tesorería en Bitcoin

Trump Media and Technology Group (DJT.US) anunció una colocación privada de 2.500 millones de dólares con la participación de 50 inversores institucionales, con el objetivo de constituir una de las mayores tesorerías corporativas en Bitcoin entre las empresas cotizadas. La operación, cuyo cierre está previsto para el 29 de mayo de 2025, se compone de 1.500 millones en acciones ordinarias y 1.000 millones en notas convertibles. El director ejecutivo, Devin Nunes, calificó al Bitcoin como “el instrumento supremo de libertad financiera” y explicó que esta estrategia busca protegerse frente a la discriminación por parte de instituciones financieras, además de crear sinergias entre las plataformas Truth Social, Truth+ y Truth.Fi. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta financiación se suma a los 759 millones de dólares en efectivo que ya posee Trump Media, y respalda su transformación en una sociedad holding enfocada en adquisiciones bajo el enfoque "America First". Las criptomonedas adquiridas serán custodiadas por Crypto.com y Anchorage Digital. La colocación fue liderada por Yorkville Securities y Clear Street, con Cantor Fitzgerald como asesor financiero. DJT.US (Intervalo Diario) La acción cotiza dentro de una zona de consolidación iniciada el mes pasado. Los compradores buscarán un quiebre por encima de la media móvil de 200 días , situada en $26,58 , con miras a los máximos anuales .

Por su parte, los vendedores apuntan a una revisión del soporte en la media de 50 días, en $22,34.

