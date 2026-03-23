Trump posterga ataques a Irán y cambia el rumbo del mercado global

- Trump pospone ataques a Irán, provocando un fuerte rebote en los mercados globales.
- El dólar cae y las bolsas suben, con bancos liderando y energía retrocediendo.
- El petróleo se mantiene cerca de 100 dólares, indicando que el riesgo geopolítico sigue latente.
- Trump pospone ataques a Irán, provocando un fuerte rebote en los mercados globales.
- El dólar cae y las bolsas suben, con bancos liderando y energía retrocediendo.
- El petróleo se mantiene cerca de 100 dólares, indicando que el riesgo geopolítico sigue latente.
El índice del dólar (USDIDX) cae con fuerza (-0,6%) tras las declaraciones de Donald Trump, quien anunció que ha ordenado posponer durante cinco días todos los ataques contra la infraestructura energética iraní. El presidente estadounidense añadió que, en los últimos dos días, ambas partes han mantenido conversaciones productivas sobre una posible pausa en las operaciones. Este giro frenó la reciente búsqueda de refugio en el dólar, que venía recuperando terreno tras las tensiones geopolíticas.
El USDIDX estuvo cerca de borrar todas sus pérdidas del jueves pasado, pero la declaración de Trump detuvo la fuerte huida hacia el dólar como refugio seguro. Fuente: xStation5
El efecto “TACO” impulsa un rebote global
Las declaraciones de Trump provocaron un cambio brusco en el sentimiento del mercado, pasando de caídas generalizadas a un rebote global. La menor percepción de una escalada inmediata, y del riesgo de disrupciones más severas en el suministro energético, redujo la aversión al riesgo y llevó a la mayoría de los índices a terreno positivo.
Comportamiento de los mercados
Índices europeos
Los mercados europeos lideran las subidas:
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DAX (Alemania): +2,7%
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EU50: +2,3%
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W20 (Polonia): +0,5%, limitado por la caída de Orlen (-4%)
Sectores
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Bancos: lideran las ganancias, beneficiados por su sensibilidad al ciclo económico
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PKO BP: +4%
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HSBC, UniCredit: +3,8%
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Energía: cae tras la corrección del petróleo
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Shell: -3,5%
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BP: -4,1%
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Orlen: -4%
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Mercado de divisas
Se produce una fuerte reversión del dólar, mientras otras monedas reaccionan:
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Libra esterlina: principal beneficiada
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frente al dólar: +0,5%
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Euro: sube hasta 1,158 (+0,2%)
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Dólar australiano y neozelandés: avances moderados de +0,2%, reflejando que el trasfondo económico sigue débil
Contexto geopolítico y petróleo
El optimismo del mercado se mantiene a pesar de que Teherán niega haber sostenido conversaciones con Estados Unidos. Según autoridades iraníes, Trump habría retrocedido de forma unilateral ante las amenazas de represalias contra infraestructura energética en países aliados de Occidente.
En el mercado energético, el petróleo rápidamente volvió a situarse cerca de los 100 dólares por barril, lo que sugiere que la caída reciente en acciones del sector podría estar subestimando un escenario de precios elevados en los próximos meses, incluso en un contexto de menor tensión.
De hecho, el crudo parece estar respetando la zona de soporte en torno a los 100 dólares, reflejando que el riesgo de disrupciones sigue presente.
El petróleo parece respetar el soporte de los 100 dólares ante una continuación realista del conflicto. Fuente: xStation5
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