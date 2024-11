🗳️ Trump toma ventaja temprana mientras Florida se vuelve roja

Donald Trump ha tomado una ventaja temprana en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, asegurando 95 votos electorales contra los 35 de Kamala Harris a la 1 AM GMT. En un avance significativo, Trump se ha adjudicado los 30 votos electorales de Florida, mientras que las falsas amenazas de bomba han retrasado la votación en partes de Georgia, otro estado clave en disputa.  Fuente: Bloomberg Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil  Puntos clave: Trump lidera con 95 votos electorales frente a los 35 de Harris

Florida, un estado clave, ha sido declarado ganador de Trump (30 votos electorales)

La votación en Georgia se retrasó en algunos lugares debido a falsas amenazas de bomba

La respuesta temprana del mercado muestra un movimiento positivo con futuros cotizando al alza

Trump mantiene una ventaja temprana en Georgia (56% con el 37% contado)

Harris lidera en Carolina del Norte (52% con el 9% contado) Los resultados iniciales reflejan en gran medida victorias en estados tradicionalmente seguros para ambos candidatos, con Trump asegurando victorias en estados como Kentucky, Indiana, Virginia Occidental, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Carolina del Sur y Mississippi. Harris ha obtenido victorias en estados demócratas confiables, incluidos Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y Maryland.  Fuente: Bloomberg, Polymarket  El movimiento decisivo de Florida hacia Trump representa uno de los primeros acontecimientos significativos de la noche, que podría indicar cambios electorales más amplios. Sin embargo, el resultado final de la carrera sigue lejos de ser seguro, ya que varios estados clave, como Pensilvania y Michigan, aún no han informado de resultados sustanciales. Los mercados financieros han respondido positivamente a los resultados preliminares, y los futuros de todos los índices principales cotizaron al alza: el S&P 500 subió un 0,5%, el Nasdaq 100 subió un 0,3% y los futuros del Dow subieron un 0,7%. En cuanto a los datos de Polymarket, es probable que Georgia se mueva hacia atrás, ya que la ventaja se extiende a 70 puntos porcentuales. Pensilvania, por otro lado, todavía parece un empate. Podemos ver una reacción decente en el US500 después del cierre de los centros de votación en Georgia y Carolina del Norte. Fuente: xStation  El impacto de la elección ya es visible en los mercados relacionados, con las acciones de Trump Media & Technology Group (DJT) experimentando una volatilidad significativa, inicialmente aumentando un 25% en las operaciones posteriores al cierre antes de asentarse en una ganancia más modesta del 10%. A medida que avanza la noche, la atención se centra en los estados clave que probablemente determinarán qué candidato alcanza los cruciales 270 votos electorales necesarios para la victoria. Bitcoin ha experimentado un movimiento del 2,65% después del cierre de los centros de votación. Fuente: xStation  Â

