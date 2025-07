APERTURA EN EE. UU.: El sólido mercado laboral impulsa el optimismo (03.07.2025)

Wall Street registra una nueva sesión de alzas tras la publicación del informe de empleo (NFP), que superó las expectativas de la mayoría de los economistas. El inesperado incremento en la creación de puestos de trabajo y la caída del desempleo al 4,1 % renovaron la confianza de los inversores en la economía estadounidense. El Nasdaq y el Dow Jones Industrial Average suben en torno al 0,9 %, mientras que el S&P 500 encadena su décima jornada consecutiva al alza (+0,7 %) y el Russell 2000 avanza un 0,65 %. Por otro lado, el mercado de bonos experimenta una caída, ya que los inversores reducen sus expectativas de un recorte de tipos y se alejan de las apuestas para una bajada en julio. En consecuencia, los rendimientos repuntan desde sus mínimos recientes, impulsados por comentarios moderados de varios funcionarios de la Reserva Federal, la afirmación de Jerome Powell de que un recorte de tasas “no está descartado” y el sorprendentemente débil informe de ADP publicado ayer. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P 500 (Gráfico diario) Los futuros del S&P 500 han subido por décima sesión consecutiva, acumulando un avance del 6,3 % en esta racha alcista. El impulso se mantiene fuerte, a pesar de que el RSI se encuentra muy por encima del nivel de sobrecompra. El optimismo es generalizado, con todos los sectores del índice cotizando al alza. Sin embargo, la serie de nuevos máximos históricos podría verse en riesgo si el precio cae por debajo del nivel de los 6.245 puntos, un umbral donde el índice se detuvo a comienzos de la semana antes de retomar su avance. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: ASML , BE Semiconductor y ASM International caen entre un 0,6 % y un 1,6 % tras informes que indican un retraso en la planta de chips de Samsung en Texas. El aplazamiento, atribuido a problemas de demanda por parte de los clientes, presiona a los proveedores europeos —ASML obtiene un 14 % de sus ingresos de Samsung, BE Semi un 4,4 %, y ASM también es un socio clave. Los inversores temen una menor demanda en el corto plazo por parte del gigante tecnológico surcoreano.

