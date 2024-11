🔴Trump vs Harris: resultados de las elecciones en directo

7:40聽 Decision Desk HQ, una empresa de pron贸sticos pol铆ticos, proyecta que 隆隆隆隆隆Donald Trump ha ganado la presidencia de Estados Unidos despu茅s de victorias clave en Georgia y Carolina del Norte!!!!!. Ni Associated Press ni las cadenas de televisi贸n han anunciado a煤n qui茅n ganar谩 la elecci贸n. Decision Desk HQ proyect贸 a Joe Biden como el ganador presidencial en la carrera de 2020 un d铆a antes que Associated Press y las cadenas. 聽 7:15 Los futuros de los mercados en Europa son totalmente contrariaos a EEUU.聽Los futuros del Euro Stoxx 50 bajan un 1% y el euro cae un 1,6% frente al d贸lar, alcanzando su nivel m谩s bajo desde julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 7:10 Seguimos esperando el recuento de estados clave. Mientras tanto vemos las siguientes consecuencias en los mercados.聽 El petr贸leo ahora est谩 alcanzando m铆nimos de sesi贸n,聽con ca铆das cercanas al 2%. El motivo principal es, por supuesto, el fortalecimiento del d贸lar, pero hay otros factores en el contexto del mercado que podr铆an inducir un debilitamiento de los precios. 聽 6:40 隆隆隆Victoria de Donald Trump en Georgia!!! Donald Trump consigue los 16 votos electorales. Trump 246 vs Harris 182 聽 6:30聽Trump se dirige a su fiesta de la noche electoral, lo que significa que podr铆amos tener noticias suyas muy pronto. Actualizaci贸n de los estados clave, que en estos momentos ser铆an s贸lo seis por la victoria de Donald Trump en Carolina del Norte聽 Georgia parece ser la que ha avanzado m谩s en su recuento de votos y tiene buena pinta para los republicanos

y tiene buena pinta para los republicanos Wisconsin tiene aproximadamente 3/4 de sus votos contados , pero sigue siendo una carrera re帽ida ya que Trump tiene unos pocos puntos de ventaja.

, pero sigue siendo una carrera re帽ida ya que Trump tiene unos pocos puntos de ventaja. Michigan muestra una ventaja de tama帽o similar a la de Wisconsin para Trump , pero con menos de la mitad de los votos contados.

, pero con menos de la mitad de los votos contados. Pensilvania 鈥攅l premio m谩s grande de los siete con sus 19 votos electorales en juego鈥 a煤n podr铆a tardar muchas horas (incluso d铆as, si se replica 2020) en determinarse.

鈥攅l premio m谩s grande de los siete con sus 19 votos electorales en juego鈥 a煤n podr铆a tardar muchas horas (incluso d铆as, si se replica 2020) en determinarse. Arizona ha contado poco menos de la mitad de sus votos , con resultados hasta ahora intensamente ajustados.

, con resultados hasta ahora intensamente ajustados. Nevada ha proporcionado muy pocos datos en los que basarnos en este momento. 聽 6:00 Cada vez hay m谩s posibilidades de un victoria de Donald Trump. El mercado ofrece ahora mismo un 94% de probabilidades. Los 铆ndices en Wall Street suben de manera consistente. El S&P 500 sube un 1%, parecido al Nasdaq 100, mientras que el Russell 2000 sube m谩s del 2,20%. 聽 5:40 Hay partido. Kamala Harris gana en Nuevo M茅xico. Trump 230 vs Harris 192 聽 5:30 Seguimiento de los siete estados clave: La AP declara a Trump como ganador en el primer estado en disputa de los estados clave que se ha anunciado: Carolina del Norte. El estado cuenta con 16 votos del colegio electoral.

El estado cuenta con 16 votos del colegio electoral. Arizona: Las urnas no han cerrado todav铆a .

. Georgia: con m谩s del 90% de los votos contados, Trump lleva la delantera. Los comentarios de los funcionarios locales sugieren que Trump est谩 en condiciones de ganar los 16 votos electorales del estado.

Los comentarios de los funcionarios locales sugieren que Trump est谩 en condiciones de ganar los 16 votos electorales del estado. Pensilvania: Con el 75,8% de los votos escrutados, este estado,聽se inclina por Trump

Michigan: Se han contado el 31,5% de los votos, con Trump a la cabeza

Wisconsin: El estado se inclina hacia Trump con el 65,4% de los votos escrutados 聽 5:15聽 Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan en toda la curva, con las tasas a corto plazo subiendo m谩s de 10 puntos b谩sicos y las de largo plazo subiendo entre 15 y 16 puntos b谩sicos. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 a帽os alcanz贸 un m谩ximo de cuatro meses del 4,418%. El 铆ndice del d贸lar estadounidense gan贸 un 1,27%, mientras que el bitcoin alcanz贸 un nuevo m谩ximo hist贸rico por encima de los 74.000 d贸lares. Fuente: Bloomberg 聽 5:10聽 El jefe de campa帽a de Harris insiste en que la victoria del partido dem贸crata est谩 a su alcance en una carrera pol铆tica聽 'muy re帽ida. Jen O'Malley Dillon ha sugerido que la mejor oportunidad de Harris de ganar la Casa Blanca vendr铆a a trav茅s del llamado "Muro Azul" de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, y sostuvo que los altos mandos de la campa帽a se sent铆an "bien" con los primeros resultados en los tres. Pero O'Malley Dillon tambi茅n indic贸 que no espera tener una imagen m谩s clara de los resultados hasta dentro de al menos varias horas. 聽 4:45 Efecto Trump en los mercados.聽En Hong Kong, el 铆ndice Hang Seng cotiza con ca铆das del 2,5%. El CSI 300 tambi茅n ce un 0,8%, mientras el d贸lar se fortalece un 1,5% en su mayor movimiento diario desde marzo de 2020. Entre las divisas que m谩s corrigen encontramos al peso mexicano con una ca铆da del 3%. 聽 4:37聽Con el 88% de los votos escrutados en Georgia, Trump lidera las votaciones sobre Harris con el 51,3% frente al 48,1%, seg煤n datos de AP. Adem谩s Donald Trump gana en Iowa. Cada vez m谩s cerca de la victoria del bando republicano. 聽 4:00聽聽La mayor铆a de las materias primas , con la excepci贸n del oro, est谩n sintiendo realmente la presi贸n del ascenso del d贸lar impulsado por las posibilidades de victoria deTrump. El Bitcoin tambi茅n se encuentra cotizando en los m谩ximos del d铆a 聽 Cotizaci贸n del Bitcoin en m谩ximos del d铆a. Fuente: Xstation聽

