Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2025, que se resumen en una sola palabra: fenomenales. La compañía cerró el año con ingresos récord que superaron los 122.000 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de más del 35% y marca el nivel más alto en su historia. El beneficio neto del cuarto trimestre aumentó un 35%, alcanzando los 16.000 millones de dólares, superando con creces las expectativas de los analistas.

TSMC anunció inversiones de capital para 2026 de entre 52.000 y 56.000 millones de dólares, un 25% más que en 2025, lo que indica que el gigante con sede en Hsinchu prevé bases sólidas para el crecimiento de la inteligencia artificial. Estos resultados confirman que el auge de la IA no es una tendencia pasajera, sino un cambio estructural en la economía digital global, con TSMC como su indiscutible núcleo tecnológico. El crecimiento de la compañía se ve impulsado por las tecnologías avanzadas de proceso de 3 nm, 5 nm y 7 nm y la creciente demanda de clientes clave como Nvidia, AMD y los hiperecaladores, lo que crea una base sólida para una expansión dinámica y continua.

Resultados financieros clave de TSMC

TSMC cerró el cuarto trimestre de 2025 con resultados que superaron claramente las expectativas de los analistas. Los ingresos trimestrales alcanzaron aproximadamente 33.200 millones de dólares, un aumento interanual de más del 20%, marcando el nivel trimestral más alto en la historia de la compañía. El beneficio neto del período aumentó un 35% hasta los 16.000 millones de dólares, lo que pone de relieve no solo la escala del negocio, sino también la excepcional capacidad de la compañía para generar una alta rentabilidad a la vez que aumenta las inversiones de capital.

Datos financieros clave de los resultados de TSMC del cuarto trimestre de 2025:

Ingresos consolidados : 1.046.090 millones de dólares taiwaneses (33.730 millones de dólares), un 20,5% más interanual

Beneficio neto : 505.740 millones de dólares taiwaneses (16.000 millonesde dólares), un 35% más interanual

Beneficio por acción (EPS diluido) : NT$19,50 (USD 3,14)

Margen bruto : 62,3%

Margen operativo : 54,0%

Margen neto: 48,3%

Un factor clave del éxito fue la tecnología de procesos avanzada. Los chips fabricados en nodos de 3 nm, 5 nm y 7 nm representaron el 77% de los ingresos por obleas, con 3 nm representando el 28%, 5 nm el 35 % y 7 nm el 14%. Esto demuestra que TSMC no solo satisface la creciente demanda de chips para IA y computación de alto rendimiento, sino que lo hace con una eficiencia de fabricación excepcionalmente alta.

Al mismo tiempo, la estructura de clientes subraya la posición estratégica de TSMC en la cadena de suministro global de semiconductores. Clientes importantes, como Nvidia, AMD y Apple, así como importantes hiperescaladores, están reservando una capacidad de producción cada vez mayor, lo que permite a la empresa mantener una ventaja competitiva y generar ingresos estables a pesar de la creciente presión de otros fabricantes de chips. El elevado margen bruto demuestra que la empresa destaca en el segmento de gama alta, donde los costes de producción son elevados, pero las ganancias son aún mayores.

Pronóstico de TSMC

Ingresos del primer trimestre de 2026: 34.600 millones-35.800 millones de dólares

Margen bruto: 63-65%

Margen operativo: 54-56%

Inversión de capital (CapEx) en 2026: 52 -56.000 millones dólares

TSMC inicia 2026 con un fuerte impulso y proyecciones muy optimistas. La dirección prevé unos ingresos para el primer trimestre de entre 34.600 y 35.800 millones de dólares, lo que indica un crecimiento interanual continuo de dos dígitos. El margen bruto se proyecta entre el 63% y el 65%, y el margen operativo, entre el 54% y el 56%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para mantener una alta rentabilidad incluso en un contexto de crecientes inversiones de capital y una demanda dinámica de chips de IA.

La dirección enfatiza el enfoque continuo en los nodos avanzados de 3 nm, 5 nm y 7 nm, que siguen siendo el núcleo del segmento de productos de alto margen de la compañía. Esta estrategia permite a TSMC mantener el liderazgo tecnológico sobre la competencia, incluyendo las crecientes capacidades de otros fabricantes de chips, a la vez que consolida su posición como actor clave en la cadena de suministro global de semiconductores. En combinación con el aumento de pedidos de clientes importantes como Nvidia, AMD, Apple y los hiperescaladores, las previsiones indican que TSMC está posicionada para un crecimiento sostenido de ingresos y márgenes durante varios años en el segmento de gama alta.

Impacto de los resultados de TSMC en el repunte tecnológico

Los resultados récord del cuarto trimestre de 2025 y las previsiones optimistas para 2026 confirman que TSMC es uno de los principales motores del auge tecnológico global. La creciente demanda de chips de IA y computación de alto rendimiento impulsa no solo los ingresos de TSMC, sino que también impacta en toda la cadena de suministro de semiconductores. Los procesos avanzados de 3 nm, 5 nm y 7 nm permiten a la compañía ofrecer productos inaccesibles para la mayoría de los competidores, lo que se traduce en márgenes estables y ventaja competitiva.

A principios de 2026, TSMC también introdujo procesadores de 2 nm, lo que le permitió a la compañía superar a la competencia y sentar las bases para el crecimiento de los ingresos a largo plazo, especialmente en IA y computación de alto rendimiento. Los inversores que siguen de cerca el sector tecnológico pueden ver a TSMC como un barómetro del mercado de chips, y los resultados de la compañía indican que el auge de la IA cuenta con fundamentos sólidos y duraderos.

TSMC cierra 2025 con nota

TSMC cerró 2025 con resultados récord que confirman su posición dominante en el mercado global de semiconductores. La dirección no solo está incrementando la inversión de capital a 56.000 millones de dólares en 2026, sino que también se centra en el desarrollo de nodos de proceso avanzados, incluyendo procesadores de 2 nm, que garantizan altos márgenes y una mayor diferenciación competitiva. Los importantes pedidos de clientes clave como Nvidia, AMD, Apple y los principales hiperescaladores indican que TSMC está preparada para un crecimiento sostenido de los ingresos durante varios años, manteniendo al mismo tiempo su ventaja tecnológica.

Conclusiones clave: