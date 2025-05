Uber cae ante la especulación sobre el lanzamiento del programa Robotaxi de Tesla 📉

Uber (Uber Technologies Inc.) registra una ca铆da en la jornada de hoy, con una disminuci贸n de aproximadamente el 4,2% en el valor de sus acciones, en medio de la especulaci贸n sobre la muy esperada fecha de lanzamiento del programa Robotaxi de Tesla. Elon Musk confirm贸 que Tesla ha estado probando su sistema de conducci贸n aut贸noma en veh铆culos Model Y en Austin y, seg煤n informes de Bloomberg, el programa Robotaxi comercial podr铆a lanzarse tan pronto como el 12 de junio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Uber ha registrado su mayor ca铆da intrad铆a desde comienzos de abril. Desde sus m谩ximos de mediados de mayo, la acci贸n ha ca铆do cerca de un 9%. Fuente: xStation Durante la 煤ltima semana, la compa帽铆a prob贸 su tecnolog铆a de conducci贸n aut贸noma en modelos Tesla Model Y en las carreteras de Austin. Estas fueron las primeras pruebas realizadas sin una persona en el asiento del conductor. Un ingeniero supervis贸 la operaci贸n desde el asiento del pasajero. Elon Musk confirm贸 que las pruebas se llevaron a cabo sin incidentes. El lanzamiento del programa a煤n no est谩 confirmado, y la fecha del 12 de junio debe considerarse como especulativa, ya que muchas cosas podr铆an cambiar. Comunicaciones previas de Musk apuntaban a un lanzamiento hacia finales de junio. Desde la perspectiva de Uber, el lanzamiento del programa Robotaxi podr铆a se帽alar el desarrollo acelerado de una competencia fuerte, lo que explicar铆a la venta nerviosa observada en el mercado. Cabe destacar, por supuesto, que incluso si el programa se lanza, el n煤mero de nuevos modelos de taxi ser谩 limitado. Solo resultados positivos del nuevo programa permitir铆an una posterior expansi贸n de flota. Por ahora, se espera que Robotaxi se limite a modelos est谩ndar de Tesla, aunque el objetivo final es que el programa se base en un modelo especialmente dise帽ado: el Cybercab. Se prev茅 que Robotaxi se convierta en uno de los pilares estrat茅gicos del negocio de Tesla en el futuro. 聽

