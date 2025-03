ÚLTIMA HORA: Acuerdo de Materias Primas entre EE.UU. y Ucrania colapsa en medio de tensiones. El euro frente al dólar y el Nasdaq 100 caen.

Las conversaciones entre el presidente Trump, la vicepresidenta Vance y el presidente ucraniano Zelensky terminaron hoy en desorden, con Zelensky retirándose y la cancelación de una conferencia de prensa conjunta. La reunión fue reportadamente conflictiva, con Trump acusando a Ucrania de ingratitud por la ayuda estadounidense. Trump también expresó su deseo de llegar a un acuerdo, advirtiendo a Zelensky que podría marcharse si no se alcanzaba uno. En una declaración posterior, Trump afirmó que Zelensky "no estaba listo para la paz" y que el apoyo de EE.UU. le estaba dando una ventaja. Sugirió una posible reducción de la implicación de EE.UU., al tiempo que indicó que Zelensky podría volver a las negociaciones si estuviera "listo para la paz". Zelensky probablemente buscaba un acuerdo de materias primas mientras también esperaba apoyo militar de EE.UU., en lugar de un camino hacia una paz desfavorable con Rusia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El colapso de las negociaciones ha provocado fuertes caídas en el euro frente al dólar y en los índices bursátiles de EE.UU. Fuente: xStation5 El índice US100 está experimentando la mayor caída desde septiembre de 2024. Fuente: xStation5

