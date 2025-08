La Casa Blanca publicó ayer una hoja de ruta de 160 páginas para las criptomonedas, la propuesta más completa hasta la fecha para la política federal estadounidense sobre activos digitales. El documento, elaborado por un grupo de trabajo convocado por la administración Trump, busca consolidar la posición de Estados Unidos como líder mundial en criptomonedas. El informe insta al Congreso y a las agencias federales a implementar reformas que fomenten la innovación, instando a la SEC y la CFTC, entre otras, a aclarar de inmediato las normas sobre registro, custodia, negociación y el sector DeFi. También respalda tecnologías como la tokenización y las finanzas basadas en blockchain. Las propuestas incluyen la modernización de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la creación de marcos legales seguros y "sandboxes regulatorios" para productos innovadores. Principales puntos del informe El informe de 160 páginas constituye el primer marco federal integral para activos digitales.

Insta al Congreso a aprobar regulaciones amplias que cubran los mercados de criptomonedas y monedas estables.

Exige a la SEC y la CFTC que definan normas para la custodia, el comercio y la clasificación de tokens.

Apoya las DeFi, la tokenización, los requisitos de divulgación específicos y las reformas contra el blanqueo de capitales.

Plantea inquietudes sobre los vínculos personales de Trump con proyectos de criptomonedas y posibles conflictos de intereses. Aunque el documento no contiene información nueva sobre el plan previo de la administración para establecer una reserva federal de Bitcoin, reitera el apoyo ideológico de la Casa Blanca al desarrollo de las criptomonedas. El presidente Trump, antes un escéptico de las criptomonedas, ahora promueve abiertamente la desregulación, tras haber firmado recientemente un proyecto de ley sobre criptomonedas estables y respaldado reformas en la estructura del mercado.

