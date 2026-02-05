ÚLTIMA HORA: El Banco de Inglaterra mantiene las tasas como se esperaba. El GBP - USD baja ligeramente por la división del voto moderado

- Aunque el BoE mantuvo las tasas, el giro dovish en la votación y las revisiones a la baja de crecimiento e inflación refuerzan las expectativas de recortes en 2026, debilitando a la libra y reconfigurando el panorama de tasas en Reino Unido.
12:00 PM GMT, Reino Unido, decisión sobre los tasas de interés del Banco de Inglaterra:
Tipo de referencia: real: 3,75%, pronóstico: 3,75%, anterior: 3,75%
División del voto (subida-mantenimiento-recorte): real: 0-5-4, pronóstico: 0-7-2, anterior: 0-4-5
El foco del mercado estuvo en el desglose de la votación, claramente más dovish de lo anticipado, con cuatro miembros del comité inclinándose por un recorte de tasas. Este giro presionó a la libra esterlina, con el GBP - USD cayendo 0,8% y el EUR - GBP subiendo 0,6%, a pesar de la volatilidad observada en la sesión previa. En renta fija, los bonos a dos años retrocedieron tras la decisión y se ubican en torno a 3,65%.
En el mercado de derivados, los swaps incrementaron las apuestas por una flexibilización monetaria en 2026, descontando actualmente casi dos recortes de tasas antes del cierre de ese año (alrededor de -44 puntos base). Este ajuste en expectativas se explica principalmente por las nuevas proyecciones macroeconómicas del BoE: el banco recortó su estimación de crecimiento del PIB para 2026 a 0,9% (desde 1,2%) y revisó la inflación a 2,1% (desde 2,8%), anticipando además que se ubicará por debajo del objetivo de 2% en 2027 y 2028.
Fuente: xStation5
