¡ÚLTIMA HORA: El BCE mantiene las tasas sin cambios! ↔️💶

El BCE ha anunciado que mantendrá sus tipos de interés sin variación, una decisión ampliamente anticipada por el mercado.
Los inversores ahora centran su atención en la rueda de prensa, en busca de señales sobre el rumbo futuro de la política monetaria y posibles ajustes en el tono del banco central.
La reacción de los principales índices europeos y del tipo de cambio EUR/USD ha sido limitada tras el anuncio,
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
Informe de inflación preliminar en Francia
Nuevos datos de inflación en la Eurozona
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "