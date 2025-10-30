¡ÚLTIMA HORA: El BCE mantiene las tasas sin cambios! ↔️💶

El BCE ha anunciado que mantendrá sus tipos de interés sin variación, una decisión ampliamente anticipada por el mercado.

Los inversores ahora centran su atención en la rueda de prensa, en busca de señales sobre el rumbo futuro de la política monetaria y posibles ajustes en el tono del banco central.

La reacción de los principales índices europeos y del tipo de cambio EUR/USD ha sido limitada tras el anuncio,