ÚLTIMA HORA: El EUR/USD sube tras un PIB de EE. UU. superior a lo esperado 📌

Estados Unidos – Datos del PIB:
PIB (2T): actual 3,3% trimestral; previsión 3,0% trimestral; previo -0,5% trimestral.
Índice de Precios del PIB (2T): actual 2,0% trimestral; previsión 2,0% trimestral; previo 3,8% trimestral.
Ventas del PIB (2T): actual 6,8%; previsión 6,3%; previo -3,1%.
Índice de Precios PCE (2T): actual 2,0%; previsión 2,1%; previo 3,7%.
Índice de Precios PCE subyacente (2T): actual 2,5%; previsión 2,5%; previo 3,5%.
Consumo real (2T): actual 1,6%; previsión 1,4%; previo 0,5%.
La economía estadounidense repuntó en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento del PIB real a una tasa anual del 3,3% tras una caída del 0,5% en el primer trimestre, impulsada principalmente por menores importaciones y un consumo más sólido, compensados parcialmente por una inversión y exportaciones más débiles. La segunda estimación revisó al alza el PIB, con las ventas finales reales a compradores privados internos subiendo un 1,9% y el ingreso nacional bruto real avanzando un 4,8%.
La inflación se moderó ligeramente, ya que el índice de precios PCE aumentó un 2,0% (2,5% excluyendo alimentos y energía), mientras que los beneficios empresariales aumentaron en 65.500 millones de dólares, revirtiendo una caída de 90.600 millones en el primer trimestre.
Fuente: xStation5.
