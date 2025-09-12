ÚLTIMA HORA: ¡El índice de la Universidad de Michigan está por debajo de las expectativas!

Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre

Condiciones actuales: 61.2 (previsión 61.3; anterior 61.7)

Expectativas: 55.9 (previsión 57.5; anterior 57.2)

Inflación a 1 año: 4.8% (previsión 4.8%; anterior 4.8%)

Inflación a 5 años: 3.9% (previsión 3.4%; anterior 3.5%)

El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para agosto fue de 55.4 puntos, ligeramente por debajo de las previsiones y del dato anterior. La evaluación de la situación actual prácticamente coincidió con la previsión, aunque se ubicó por debajo del nivel del mes previo. Por su parte, el componente de expectativas se situó significativamente por debajo tanto de la previsión como del nivel anterior. Las expectativas de inflación a un año se mantuvieron sin cambios, pero las expectativas a cinco años superaron las previsiones, lo que podría generar preocupación respecto a la persistencia de las presiones inflacionarias.

Un sentimiento del consumidor más débil de lo esperado y un deterioro en el componente de expectativas podrían señalar cautela en el gasto y un mayor riesgo de debilitamiento de la demanda en la economía. Al mismo tiempo, unas expectativas de inflación más elevadas a largo plazo podrían reforzar el tono restrictivo de la Reserva Federal y limitar las esperanzas de recortes de tipos de interés, lo que sería neutral o negativo para el mercado bursátil, pero positivo para el dólar y los bonos. En conjunto, las señales para el mercado son mixtas.