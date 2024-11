ÚLTIMA HORA: El índice manufacturero del ISM está por debajo de lo esperado, junto con un aumento repentino en el subíndice de precios 🔔

Estados Unidos - Datos del PMI de octubre: PMI manufacturero global de EE. UU. de S&P: real 48,5; pronóstico 47,8; anterior 47,8; Estados Unidos - Datos ISM de octubre: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PMI manufacturero del ISM: real 46,5; pronóstico 47,6; anterior 47,2;

Precios manufactureros del ISM: real 54,8; pronóstico 49,9; anterior 48,3;

Empleo manufacturero del ISM: real 44,4; pronóstico 45,0; anterior 43,9;

Índice de nuevos pedidos manufactureros del ISM: real 47,1; pronóstico 47,0; anterior 46,1; Los datos de octubre no parecen optimistas para la Fed. Por un lado, el principal índice manufacturero se sitúa en niveles bajos, lo que sugiere que sigue habiendo un sentimiento negativo en la industria. Por otro lado, vemos un repunte significativo en el subíndice de precios. Tras la publicación de los datos, el dólar ha ganado terreno, lo que indica que los inversores están centrados principalmente en las lecturas más altas del subíndice de precios. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "