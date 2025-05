ÚLTIMA HORA: El par EUR-USD sube ligeramente tras datos manufactureros de Dallas inferiores a lo esperado

El índice de actividad empresarial general del sector manufacturero de la Fed de Dallas cayó a -35,8 en abril, frente a -16,3 en marzo. El índice económico cayó 20 puntos hasta -35,8, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2020 y situándose muy por debajo de las previsiones (-17 puntos). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque el índice de producción mantuvo un modesto crecimiento (5,1), otros indicadores ya están señalando contracción. El índice de nuevos pedidos cayó 20 puntos hasta -20,0, y el índice de envíos entró en territorio negativo (-5,5). El indicador de perspectivas empresariales cayó a -28,3, su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Un fabricante de equipos electrónicos comentó: "Esperamos que nuestras ventas a China se reduzcan a cero hasta que cambie la situación de los aranceles. Estamos viendo que algunos clientes europeos están acumulando inventario en previsión de futuros aranceles", y anticipa una caída del 25 % en los pedidos entrantes y una disminución del 10,15 % en las ventas de mayo, según las previsiones. El par EUR/USD sube tras datos de manufactura de Dallas más débiles de lo esperado.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "