APERTURA EN EE. UU.: Wall Street sube al inicio de la semana; Nvidia bajo presión 💡

Los mercados estadounidenses abren la semana con alzas moderadas despu茅s de que funcionarios de la Casa Blanca anunciaran que muchos socios comerciales han iniciado conversaciones sobre pol铆tica aduanera, y que esta semana podr铆an firmarse los primeros acuerdos vinculantes entre pa铆ses. Cinco minutos despu茅s de la apertura de Wall Street, el Nasdaq sube un 0,21 % y el S&P 500 registra una alza del 0,25 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation US100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza un 0,15 % m谩s alto hoy en comparaci贸n con el cierre del viernes. El 铆ndice contin煤a manteniendo una tendencia bajista din谩mica; sin embargo, la sesi贸n de hoy implica una nueva prueba de la media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as (curva azul), lo que a corto plazo sigue indicando una tendencia descendente. Romper esta zona podr铆a ser un elemento clave para un nuevo rebote del US100 tras las recientes ca铆das pronunciadas. Fuente: xStation 5 Noticias Nvidia (NVDA.US) cae un 1,35 % al inicio de la semana despu茅s de que WSJ informara que Huawei se est谩 preparando para probar un procesador de inteligencia artificial que la empresa china cree que podr铆a reemplazar algunos productos de Nvidia.

Boeing Co. (BA.US) sube un 1,5 % ya que Airbus SE (AIR.FR) acord贸 adquirir algunos activos e instalaciones de Spirit AeroSystems (SPR.US) , allanando el camino para que Boeing tambi茅n adquiera Spirit. Adem谩s, Bernstein elev贸 su recomendaci贸n sobre Boeing a " outperform ".

HSBC rebaj贸 la recomendaci贸n sobre las acciones de Eli Lilly & Co. (LLY.US) de " buy " a " reduce " en dos ocasiones, argumentando que la relaci贸n riesgo-recompensa de la compa帽铆a "no es atractiva". La acci贸n cae un 1,6 % .

Amazon (AMZN.US): el evento Prime Day est谩 perdiendo atractivo entre un grupo clave: los minoristas. Algunos vendedores externos, que anteriormente ofrec铆an productos fabricados en China durante el evento de julio, no participar谩n este a帽o o est谩n limitando el n煤mero de productos con descuento que ofrecen, citando los cambios en los aranceles entre EE. UU. y China. Recomendaciones de analistas: Raymond James recorta su precio objetivo para Alphabet Inc. (GOOGL.US) de 205 d贸lares a 185 d贸lares , ya que la falta de claridad sobre la monetizaci贸n de la nube de IA y AIO sigue siendo una preocupaci贸n clave, seg煤n los analistas.

Oppenheimer reduce su precio objetivo para Amazon (AMZN.US) de 280 d贸lares a 220 d贸lares , destacando la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles antes de los resultados del primer trimestre.

HSBC recorta su precio objetivo para Biogen Inc. (BIIB.US) de 342 d贸lares a 118 d贸lares, anticipando dificultades en el crecimiento de las ventas de medicamentos para el Alzheimer y una desaceleraci贸n en los resultados de Skyclarys, un f谩rmaco para tratar la ataxia de Friedreich, un trastorno hereditario que causa da帽os al sistema nervioso.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "