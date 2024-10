ÚLTIMA HORA: EUR-USD sin cambios tras el informe de la balanza comercial de EE. UU. 📌

Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de agosto: Importaciones: real 342,20B; anterior 345,40B;

Exportaciones: real 271,80B; anterior 266,60B;

Balanza comercial: real -70,40B; pron贸stico -70,10B; anterior -78,90B; La balanza comercial para el per铆odo actual se informa en $-70,4 mil millones, ligeramente mejor que la estimaci贸n de $-70,6 mil millones. El d茅ficit comercial del mes pasado se revis贸 de $-78,8 mil millones a $-78,9 mil millones. El d茅ficit comercial de bienes mejor贸 a $-94,22 mil millones desde $-102,8 mil millones el mes pasado, mientras que el super谩vit de servicios creci贸 ligeramente a $24,4 mil millones. Las importaciones de bienes superiores a las esperadas el mes anterior se atribuyeron a interrupciones previstas por una huelga portuaria prevista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5.聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "