ÚLTIMA HORA: EURUSD sube tras dato de empleo ADP más débil de lo esperado

Estados Unidos – Datos de empleo de abril: Cambio en el empleo no agrícola ADP: Actual: +62.000 Previsión: +115.000 Anterior: +155.000

Según el informe nacional de empleo de ADP, basado en datos de nómina de más de 25 millones de trabajadores estadounidenses, el sector privado creó solo 62.000 empleos en abril, muy por debajo de las expectativas. Además, los salarios anuales aumentaron un 4,5%. La economista jefe, Dra. Nela Richardson, destacó que los empleadores siguen enfrentando desafíos para contratar personal en un contexto de incertidumbre económica, a pesar de que otros datos han sido relativamente positivos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil EURUSD reacciona al alza tras la publicación del dato más débil de lo previsto.

Fuente: xStation



