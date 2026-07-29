ÚLTIMA HORA: La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés

En línea con las expectativas de los economistas, la Reserva Federal (Fed) decidió mantener sin cambios las tasas de interés, manteniendo el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 3,50% y 3,75%. El breve comunicado de política monetaria de la Fed se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al publicado en junio. Por otro lado, hubo tres votos disidentes: Hammack, Kashkari y Logan, quienes se pronunciaron a favor de una subida de tasas.

Puntos clave del comunicado del FOMC

Estabilidad de precios: El FOMC reafirmó su compromiso con mantener la estabilidad de precios.

El reafirmó su compromiso con mantener la estabilidad de precios. Crecimiento económico: La actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido.

La actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido. Perspectiva de inflación: La inflación sigue siendo elevada, en parte como reflejo de los continuos shocks económicos.

La sigue siendo elevada, en parte como reflejo de los continuos shocks económicos. Balance de la Fed: La Fed señaló explícitamente que continúa con su política de mantener amplias reservas en el sistema bancario.

La señaló explícitamente que continúa con su política de mantener amplias reservas en el sistema bancario. Tono del comunicado: El breve comunicado de política monetaria permaneció prácticamente sin cambios respecto al publicado en junio.

División en la política monetaria: disidencias regionales frente a la unidad de la Junta de Gobernadores

Aunque se mantuvo la pausa en las tasas, tres responsables de política monetaria votaron a favor de una subida inmediata: Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan.

Los tres votos disidentes corresponden a presidentes regionales de la Fed , cuyas posturas más hawkish ya eran ampliamente esperadas tras sus recientes declaraciones públicas.

, cuyas posturas más ya eran ampliamente esperadas tras sus recientes declaraciones públicas. Cabe destacar que ningún miembro de la Junta de Gobernadores votó en contra de la decisión, lo que demuestra un consenso entre los gobernadores con sede en Washington.

votó en contra de la decisión, lo que demuestra un consenso entre los gobernadores con sede en Washington. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, votó junto con la mayoría para mantener las tasas sin cambios. Después de haber adoptado un tono firme respecto a la inflación durante su reciente comparecencia ante el Congreso, su decisión de no sumarse al grupo más hawkish podría afectar ligeramente su credibilidad entre quienes favorecen una política monetaria más restrictiva.

Reacción del mercado y expectativas

Trayectoria de las tasas: Los mercados monetarios redujeron las expectativas de recortes de tasas para lo que resta del año y ahora descuentan aproximadamente 36 puntos básicos de flexibilización (frente a los 44 puntos básicos previos a la decisión). No obstante, siguen descontándose plenamente dos subidas de 25 puntos básicos para mediados del próximo año, lo que sugiere que las expectativas de alzas se están aplazando, más que desapareciendo.

Los mercados monetarios redujeron las expectativas de recortes de tasas para lo que resta del año y ahora descuentan aproximadamente de flexibilización (frente a los previos a la decisión). No obstante, siguen descontándose plenamente para mediados del próximo año, lo que sugiere que las expectativas de alzas se están aplazando, más que desapareciendo. Rendimientos de los bonos del Tesoro: Los rendimientos de largo plazo reaccionaron de forma moderada, con el rendimiento del Treasury a 10 años subiendo alrededor de 1 punto básico durante la sesión.

Los rendimientos de largo plazo reaccionaron de forma moderada, con el rendimiento del a subiendo alrededor de durante la sesión. Divisas: El alivio en el mercado cambiario impulsó al EUR/USD nuevamente por encima de 1,14 y de su media móvil de 25 meses.

EURUSD (D1)



Fuente: xStation5