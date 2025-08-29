ÚLTIMA HORA: La inflación PCE en EE. UU. se alinea con las previsiones

Estados Unidos – Datos de inflación PCE:
-
Inflación PCE subyacente (interanual): 2,9% (Previsto: 2,9% | Anterior: 2,8%)
-
Inflación PCE subyacente (mensual): 0,3% (Previsto: 0,3% | Anterior: 0,3%)
-
Inflación PCE general (interanual): 2,6% (Previsto: 2,6% | Anterior: 2,6%)
-
Inflación PCE general (mensual): 0,3% (Previsto: 0,3% | Anterior: 0,3%)
Ingresos personales: 0,4% (Previsto: 0,4%)
Gasto personal: 0,5% (Previsto: 0,5%)
