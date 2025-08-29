Gráfico del Día – EUR/USD (29.09.2025)

El EUR/USD inició la sesión de hoy con cierta debilidad, tras la publicación de datos decepcionantes sobre ventas minoristas en Alemania y una inflación de productor negativa. Las ventas minoristas alemanas cayeron un 1,5% mensual y solo crecieron un 2,0% interanual, lo que representa una desaceleración considerable frente al crecimiento cercano al 5% registrado en junio. Este debilitamiento de los datos pone en duda la narrativa de un consumidor europeo resiliente.

Además, se publicaron cifras desde Francia y España. La inflación francesa se mantiene extremadamente baja, con un 0,9% interanual, aunque registró un incremento mensual del 0,4%. En España, la inflación del IPC sigue siendo elevada en 2,7% interanual, pero no logró alcanzar la previsión del 2,8%.

No obstante, se observó una sorpresa positiva en los datos preliminares de inflación de varios estados alemanes, que superaron con creces las expectativas, lo que sugiere un repunte importante en la inflación del IPC de agosto. Estas cifras nacionales se publicarán a primeras horas de la tarde. Por ejemplo, en Brandenburgo, la inflación interanual aumentó a 2,5%, frente al 2,2% anterior. Casi todos los estados reportaron aumentos respecto al dato previo, aunque hubo escasas variaciones mensuales tras el fuerte repunte anterior.

Las expectativas para la inflación alemana apuntan a una subida al 2,1% interanual desde el 2,0%, con una lectura mensual plana (0,0%). Sin embargo, hay margen para una sorpresa al alza, lo cual reforzaría la postura del BCE de mantener las tasas de interés sin cambios en las próximas reuniones.

Actualmente, el mercado no anticipa cambios de tipos en septiembre, y para diciembre se descuenta una probabilidad ligeramente inferior al 40% de movimiento. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El EUR/USD ha recuperado casi por completo la debilidad observada por la mañana, gracias a los datos más elevados desde los estados alemanes. Cabe destacar que el par ha reaccionado en cuatro ocasiones recientes al nivel de 1,1600. No obstante, a las 13:30 BST se publicarán los datos de inflación PCE de EE. UU., que podrían marcar un nuevo rumbo para el cruce. Si la inflación resulta más elevada de lo previsto, podría enfriar las altas expectativas del mercado (85%) de un recorte de tipos por parte de la Fed en septiembre. Por el contrario, si los aranceles no están impactando tanto en los precios al consumidor como han sugerido algunos miembros del banco central, la confianza en un recorte podría fortalecerse, lo que podría llevar al par a poner a prueba el nivel de 1,17, que marca el límite superior del canal bajista.

_________

