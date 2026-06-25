ÚLTIMA HORA: La inflación PCE y los ingresos aumentan. EURUSD sube un 0,2%

- La inflación PCE cumplió con las expectativas, mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable, reforzando la idea de que las presiones inflacionarias siguen concentradas en energía y alimentos.
- Los ingresos y el gasto personal crecieron más de lo esperado, aunque el gasto del consumidor del primer trimestre se desaceleró con fuerza, generando dudas sobre la fortaleza del consumo en EE.UU.
- El EURUSD avanza cerca de un 0,2%, ya que el mercado interpreta los datos como ligeramente menos agresivos para la Fed, pese a que la inflación continúa por encima del objetivo.
- La inflación PCE cumplió con las expectativas, mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable, reforzando la idea de que las presiones inflacionarias siguen concentradas en energía y alimentos.
- Los ingresos y el gasto personal crecieron más de lo esperado, aunque el gasto del consumidor del primer trimestre se desaceleró con fuerza, generando dudas sobre la fortaleza del consumo en EE.UU.
- El EURUSD avanza cerca de un 0,2%, ya que el mercado interpreta los datos como ligeramente menos agresivos para la Fed, pese a que la inflación continúa por encima del objetivo.
25.06.2026 - Datos de inflación PCE (mayo):
- Inflación PCE m/m: 0,4% (Esperado: 0,5%; Anterior: 0,3%)
- Inflación PCE a/a: 4,1% (Esperado: 4,1%; Anterior: 3,8%)
- Inflación subyacente PCE m/m: 0,3% (Esperado: 0,3%; Anterior: 0,3%)
- Inflación subyacente PCE a/a: 3,4% (Esperado: 3,4%; Anterior: 3,3%)
25.06.2026 - Ingresos y gasto personal en EE.UU. (mayo):
- Ingresos personales m/m: 0,7% (Esperado: 0,4%; Anterior: 0,6%)
- Gasto personal m/m: 0,7% (Esperado: 0,6%; Anterior: 0,4%)
- Gasto del consumidor T1: 0,5% (Esperado: 1,4%; Anterior: 1,9%)
La inflación PCE mostró un nuevo incremento, en línea con lo que esperaba el mercado, considerando el impacto que la guerra en Irán ha tenido sobre la economía.
La inflación subyacente PCE refleja una clara diferencia respecto a la inflación general, ya que continúa mostrando señales de estabilización. Esto sugiere que las presiones inflacionarias se concentran principalmente en alimentos y combustibles, lo que podría indicar un carácter transitorio. Este dato es especialmente relevante, ya que la Reserva Federal utiliza la inflación PCE, y no el IPC, como su principal referencia para evaluar la evolución de los precios.
Tanto los ingresos como el gasto personal en Estados Unidos crecieron un 0,7% durante el mes. Sin embargo, los ingresos superaron las expectativas por un margen mayor que el gasto. Un aspecto que genera preocupación es que el crecimiento del gasto del consumidor se situó muy por debajo de las previsiones y fue inferior al crecimiento del gasto personal.
El conjunto de datos publicados antes de la apertura de Wall Street impulsa ligeramente al euro. El mercado interpreta una trayectoria algo menos restrictiva para la Reserva Federal, ya que, pese a la solidez de las cifras del PIB y de las solicitudes de subsidio por desempleo, la debilidad de los pedidos de bienes duraderos y del gasto del consumidor plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento de la economía estadounidense.
EURUSD (M1)
Fuente: xStation5
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