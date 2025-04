ÚLTIMA HORA: La UE anuncia €21.000 millones en aranceles a productos de EE. UU. mientras se intensifica la guerra comercial

La Unión Europea aprobó aranceles de represalia sobre €21.000 millones (USD 23.200 millones) en bienes estadounidenses en respuesta a los recientes aranceles del 25% impuestos por el presidente Donald Trump sobre las exportaciones europeas de acero y aluminio. Las contramedidas, respaldadas por la mayoría de los Estados miembros de la UE este miércoles, comenzarán a aplicarse a mediados de abril. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Exportaciones de acero a EE. UU. por país. Fuente: Bloomberg L.P. Los productos afectados incluyen soja de Luisiana—estado natal del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson—además de diamantes, productos agrícolas, aves de corral y motocicletas. La mayoría de los artículos estarán sujetos a aranceles del 25%, con implementación en tres fases entre abril y diciembre. Esta medida intensifica la creciente disputa comercial transatlántica, ya que EE. UU. ha impuesto un arancel universal del 20% sobre casi todas las exportaciones europeas y un arancel separado del 25% sobre autos y autopartes. Trump ha señalado planes para aplicar nuevos aranceles sobre madera, chips semiconductores y productos farmacéuticos. El jefe de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, ha mantenido conversaciones con sus homólogos estadounidenses, aunque los avances han sido mínimos. La Comisión Europea declaró que las contramedidas “pueden suspenderse en cualquier momento si EE. UU. acepta una solución negociada justa y equilibrada.” La Comisión también está preparando respuestas adicionales a los “aranceles recíprocos” que entraron en vigor el miércoles, con anuncios previstos para la próxima semana. La disputa amenaza con reducir significativamente las previsiones de crecimiento económico de la eurozona para este año y el próximo. EURUSD (D1) EURUSD se aproxima al máximo reciente. El RSI muestra divergencia alcista con mínimos más altos, mientras que el MACD se amplía tras un cruce alcista. Fuente: xStation

