ÚLTIMA HORA: LAS VENTAS MINORISTAS EN EE.UU. QUEDAN POR DEBAJO DE LO ESPERADO

¿Por qué es importante este dato?

Las ventas minoristas son uno de los principales indicadores de la salud del consumidor en Estados Unidos, que representa la mayor parte del crecimiento económico del país. Este dato, especialmente cuando se excluyen automóviles y combustibles, permite evaluar la fortaleza real de la demanda y el ritmo actual de la actividad económica. Un crecimiento sostenido de las ventas suele reflejar la resiliencia del consumidor pese a tasas de interés elevadas.

Desde la perspectiva de la Reserva Federal, este indicador influye directamente en la evaluación de las presiones de demanda y en las expectativas de futuros recortes de tasas. Para los mercados financieros, impacta en la valoración del dólar, los bonos y las acciones, y ayuda a calibrar los riesgos de una desaceleración económica más pronunciada.

Resultados de ventas minoristas – diciembre

Ventas minoristas (m/m): real 0% (previsión 0,4%; previo 0,6%)

Ventas excluyendo autos (m/m): real 0% (previsión 0,3%; previo 0,5%)

Ventas excluyendo autos y combustibles (m/m): real 0% (previo 0,4%)

Ventas minoristas (a/a): real 2,4% (previo 3,3%)

Fuente: XTB Research

Análisis de los resultados

Las ventas minoristas de EE.UU. en diciembre resultaron claramente más débiles de lo que anticipaba el mercado. La cifra general se mantuvo plana en términos mensuales, incumpliendo la previsión de consenso de +0,4% y desacelerándose de forma notable frente al +0,6% del mes anterior. Las ventas excluyendo automóviles también se estancaron, decepcionando frente a la expectativa de un aumento del 0,3% y al dato previo de +0,5%. Más relevante aún, las ventas excluyendo autos y combustibles no registraron crecimiento tras haber subido un 0,4% el mes anterior, lo que apunta a una desaceleración de la demanda subyacente del consumidor. En términos interanuales, el crecimiento de las ventas minoristas se moderó hasta el 2,4% desde el 3,3%, confirmando una pérdida de impulso en el consumo hacia el cierre del año. En conjunto, los datos sugieren que el endurecimiento de las condiciones financieras está comenzando a pesar de forma más evidente sobre el gasto de los hogares, lo que podría reforzar las expectativas del mercado de una postura más acomodaticia por parte de la Fed en los próximos meses. Tras la publicación del informe, el dólar estadounidense se debilitó de manera significativa, acompañado por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y una clara reducción de la ventaja relativa de tasas del dólar, lo que dio un fuerte impulso al par EUR - USD.

Fuente: xStation5