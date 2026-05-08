ÚLTIMA HORA: Los consumidores estadounidenses reducen temores inflacionarios, pero el sentimiento sigue débil

EE. UU. – Índice de Sentimiento de la Universidad de Michigan (preliminar de mayo)

Sentimiento del consumidor: 48,2 (estimación: 49,5; previo: 49,8)

Condiciones actuales: 47,8 (estimación: 52,0; previo: 52,5)

Expectativas: 48,5 (estimación: 48,2; previo: 48,1)

Inflación a 1 año: 4,5% (estimación: 4,8%; previo: 4,7%)

Inflación a 5-10 años: 3,4% (estimación: 3,5%; previo: 3,5%)

El índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para mayo se situó en 48,2, por debajo de la estimación de consenso de 49,5 y retrocediendo aún más frente a la lectura final de abril de 49,8, manteniendo al indicador cerca de niveles históricamente deprimidos. Sin embargo, la historia más relevante se encuentra debajo del dato principal: tanto las expectativas de inflación de corto como de largo plazo disminuyeron. La perspectiva a 1 año cayó a 4,5% desde 4,7% (frente a una estimación de 4,8%), mientras que la medición de 5-10 años descendió a 3,4% desde 3,5%. Esta divergencia entre el deterioro de las condiciones actuales (47,8 frente a una estimación de 52,0 y un dato previo de 52,5) y unas expectativas de inflación relativamente estables sugiere que los estadounidenses están cada vez más preocupados por el entorno económico en sí mismo, más que por un escenario de inflación descontrolada.

La moderación en las expectativas de inflación, especialmente en horizontes de largo plazo, podría otorgar a la Reserva Federal (Fed) cierto margen de maniobra, ya que el desanclaje de las expectativas inflacionarias de largo plazo sigue siendo una de las principales preocupaciones del banco central. En resumen, los consumidores estadounidenses parecen menos alarmados por la inflación de lo que podría sugerir el entorno macroeconómico, aunque el profundo pesimismo sobre las condiciones actuales refleja que la incertidumbre y la débil confianza continúan dominando el panorama.