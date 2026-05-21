ÚLTIMA HORA: PMI mixtos en EE. UU.

PMI preliminares de mayo 2026 (EE. UU.)

PMI manufacturero: 55,3 (esperado: 54,0; previo: 54,5)

PMI servicios: 51,0 (esperado: 50,9; previo: 51,0)

El PMI manufacturero superó las expectativas, señalando una mejora del sentimiento entre los directivos del sector. Sin embargo, el PMI de servicios registró un descenso inesperado, aunque leve, manteniéndose justo por encima del umbral de expansión.

Este comportamiento puede encajar en una tendencia más amplia: la manufactura se beneficia de los flujos estructurales de inversión procedentes de las tecnológicas y del gobierno estadounidense, mientras que los servicios siguen mostrando debilidad por el deterioro del sentimiento del consumidor.

La reacción del mercado ha sido prácticamente nula, lo que sugiere que los datos no alteran la narrativa macro dominante.

Gráfico del par EUR/USD

Fuente: xStation5