ÚLTIMA HORA: Powell comenta sobre el marco de política monetaria – “Podríamos estar entrando en un período de shocks de oferta más frecuentes”

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló hoy sobre política monetaria en un evento organizado por Laubach Research. En su intervención, subrayó la creciente incertidumbre en la economía global y la necesidad de mantener un enfoque flexible en la formulación de políticas. Powell advirtió que el banco central debe estar preparado para enfrentar shocks de oferta más frecuentes y una mayor volatilidad de la inflación en el futuro. También remarcó la necesidad de adaptar los marcos de política monetaria a las nuevas realidades y destacó la importancia de una comunicación clara y transparente con los mercados. Declaraciones clave de Powell: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las expectativas de inflación deben permanecer ancladas : este es un elemento central en la estrategia de la Fed.

Podríamos estar entrando en una fase con shocks de oferta más frecuentes , lo cual exigirá mayor flexibilidad en la política monetaria.

Los marcos de política deben seguir considerando los riesgos asociados a tasas de interés muy bajas .

Ante shocks económicos de gran magnitud , es necesario comunicar de forma clara la incertidumbre sobre el panorama económico .

Los marcos de política deben ser resilientes frente a una amplia gama de condiciones macroeconómicas.

Vale la pena reconsiderar la estrategia de objetivo de inflación promedio (average inflation targeting).

El lenguaje utilizado en la comunicación sobre escasez económica también debe ser reevaluado. Básicamente, no se revelaron novedades relevantes respecto a la última conferencia de la Fed. Como resultado, no hubo reacción significativa del mercado tras el discurso. El EUR/USD intenta extender su recuperación, mientras que el S&P 500 se prepara para un nuevo testeo del nivel de 5900.

