Un fin de trimestre agitado en Europa

Hoy es el último día del trimestre, lo que sugiere una posible mayor volatilidad en el mercado. A medida que se acerca el fin de mes, se espera una avalancha de publicaciones macroeconómicas preliminares, con datos principalmente concentrados en Europa, aunque también se publicarán cifras clave de EE. UU. por la tarde. Cabe destacar que estos podrían ser algunos de los últimos datos de EE. UU. durante un tiempo, dado el riesgo significativo de un cierre gubernamental, lo que podría significar que el crucial informe de empleo NFP no se publique este viernes.

Los datos ya publicados de Japón mostraron una debilidad significativa tanto en la producción industrial como en las ventas minoristas, lo que probablemente no respalde subidas agresivas de tipos por parte del Banco de Japón (BoJ), a pesar de que las actas de la reunión de septiembre indican un fuerte grupo de "halcones" que favorecen nuevas subidas hacia la tasa neutral.

Durante la sesión asiática, se publicaron varias cifras del PMI chino, que superaron ampliamente las expectativas, lo que apunta a un impacto positivo de las recientes medidas de estímulo. Solo el PMI manufacturero de las grandes empresas estatales se mantuvo ligeramente por debajo del umbral de los 50 puntos.

Por otra parte, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo los tipos de interés en el 3,6%, en línea con las expectativas. El AUD/USD continúa con las fuertes ganancias observadas en las últimas sesiones, ya que el comunicado del RBA mencionó el aumento de los riesgos de inflación y un sólido contexto económico.

Calendario económico de hoy:

07:00 Reino Unido - PIB final del segundo trimestre (interanual). Previsión: 1,2%; Anterior: 1,3%

07:00 Alemania - Ventas minoristas de agosto (interanual). Previsión: 0,5%; Anterior: -1,5%

07:45 Francia - Inflación del IPC de septiembre (interanual). Previsión: 1,3%; Anterior: 0,9%

08:00 Suiza - Barómetro económico KOF de septiembre. Previsión: 97,1%; Anterior: 97,4

08:55 Alemania - Tasa de desempleo de septiembre. Pronóstico: 6,3 %; Anterior: 6,3 %

09:00 Polonia - Inflación interanual del IPC de septiembre. Pronóstico: 3,0 %; Anterior: 2,9 %

10:30 UEM - Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde

13:00 Alemania - Inflación interanual del IPC de septiembre. Pronóstico: 2,3 %; Anterior: 2,2 %

14:00 EE. UU. - Índice de precios de la vivienda de julio (intermensual). Pronóstico: 0,0 %; Anterior: -0,2 %

14:45 EE. UU. - Índice PMI de Chicago. Pronóstico: 43,1; Anterior: 41,5

15:00 EE. UU. - Confianza del consumidor del Conference Board de septiembre. Pronóstico: 96; Anterior: 97.4