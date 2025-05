United Airlines anuncia una alianza con JetBlue en la iniciativa "Blue Sky" ✈️

United Airlines (United Airlines Holdings Inc.) registra una alza cercana al 4% hoy tras anunciar una alianza con JetBlue. Como parte del nuevo proyecto, denominado "Blue Sky", las compañías ofrecerán, entre otras cosas, la posibilidad de que los clientes compren boletos para los vuelos de la otra aerolínea y combinen sus programas de fidelización. Se espera además que la colaboración permita a United Airlines recuperar el acceso al aeropuerto JFK de Nueva York en 2027, del cual se retiró en 2022. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil United Airlines ha mantenido márgenes netos estables desde el segundo trimestre de 2022. Los resultados muestran claramente un comportamiento estacional, siendo el primer trimestre el más débil del año. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Esta colaboración entre aerolíneas llega en un momento crucial para ambas compañías. JetBlue ha estado buscando oportunidades para expandir sus operaciones y fortalecer su posición en la lucha por la cuota de mercado frente a sus competidores. Sin embargo, el año pasado, cuando intentó adquirir Spirit Airlines, un tribunal estadounidense bloqueó la operación. Por otro lado, United Airlines ha enfrentado recientemente problemas de capacidad en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, lo que ha resultado en una reducción planificada del 10% en sus vuelos. La cooperación, que mejora las capacidades de ambas aerolíneas, podría reforzar sus posiciones, y la integración de sus programas de fidelización podría aumentar el interés de los clientes en los servicios de la otra. Para las aerolíneas (especialmente en el mercado estadounidense), los beneficios vinculados a los programas de fidelización son un factor muy relevante que influye en las decisiones de los consumidores, y a menudo los lleva a fidelizarse con una aerolínea específica. Esto ayuda a mitigar parcialmente la migración potencial de clientes entre aerolíneas. Bajo el acuerdo "Blue Sky", los clientes podrán utilizar sus programas de fidelización con ambas compañías para recibir beneficios como equipaje gratuito, embarque prioritario o selección de asientos con mayor espacio para las piernas. Desde la perspectiva del consumidor, este tipo de colaboración podría simplificar los viajes. Sin embargo, también conlleva el riesgo de un aumento en los precios de los boletos. Las aerolíneas que cooperan entre sí tienen menos incentivos para competir en precios, lo que podría derivar en tarifas más altas. Así, esta señal podría ser interpretada por el mercado como una amenaza potencial para la competencia. Por el momento, se espera que la cooperación anunciada comience en otoño, aunque ambas compañías no han proporcionado detalles adicionales. El inicio de la colaboración aún podría ser bloqueado por decisión de los reguladores. Las acciones de United Airlines registran una alza en la sesión de hoy, intentando superar el límite superior de una corrección de corto plazo. Al mismo tiempo, el gráfico muestra un posible cruce de medias móviles exponenciales, lo que podría generar una señal potencialmente alcista. Fuente: xStation

