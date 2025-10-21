UnitedHealth invierte en IA. ¡El precio de la acción sube!

UnitedHealth Group está dando pasos importantes en la transformación digital del sector salud con la introducción de un sistema impulsado por inteligencia artificial llamado Optum Real. Esta solución busca agilizar uno de los procesos más complejos y costosos de la industria: la gestión de reclamaciones médicas.

El sistema se encuentra actualmente en fase de prueba en una red de 12 hospitales de Allina Health, donde ya ha mostrado resultados concretos, al reducir la cantidad de reclamaciones denegadas, acelerar la aprobación de beneficios y simplificar los trámites administrativos.

Optum Real analiza en tiempo real las reglas complejas de los seguros, detecta vacíos en la documentación y disminuye el riesgo de disputas costosas entre prestadores de servicios de salud y aseguradoras.

Aunque actualmente la herramienta se utiliza de forma interna en UnitedHealthcare, la compañía planea ampliar su disponibilidad en el mercado, incluyendo a otras aseguradoras y proveedores de servicios de salud.

Las funciones básicas se ofrecerán de forma gratuita, y los ingresos se generarán a través de servicios digitales adicionales y análisis avanzados.

Desde la perspectiva del inversor, esto representa una señal relevante: UnitedHealth no solo busca reducir costos, sino que también está desarrollando nuevas líneas de negocio basadas en tecnología. Optum Real tiene el potencial de aportar tanto ahorros en el segmento asegurador como nuevas fuentes de ingresos a través de soluciones tecnológicas en los próximos años.

Esto podría mejorar los márgenes operativos y aumentar el valor para los accionistas sin necesidad de realizar grandes inversiones ni adoptar una estrategia de expansión agresiva.

En 2025, el precio de la acción de UnitedHealth cayó cerca de un 30 %, afectado por el aumento de los costos en salud, desafíos regulatorios y la incertidumbre sobre la rentabilidad. La acción se ha alejado de sus máximos históricos, lo que por un lado refleja las dificultades actuales, pero por otro abre una oportunidad de inversión a largo plazo.

La implementación y expansión de Optum Real podría convertirse en un catalizador clave para mejorar el sentimiento del mercado.

La optimización de los procesos de reclamaciones, la reducción de costos y el potencial de generar nuevas fuentes de ingresos podrían impactar positivamente en los resultados financieros de la compañía y en su atractivo como inversión.