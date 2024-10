Unity Software se dispara más de un 11% tras cancelar la Runtime Fee 📈

Unity Software ha anunciado cambios en sus planes de suscripci贸n. El cambio m谩s importante parece ser el abandono de la ampliamente criticada Runtime Fee, cuya introducci贸n el a帽o pasado result贸 contraproducente en la comunidad de desarrollo de juegos. La compa帽铆a anunci贸 hoy que, despu茅s de un cuidadoso an谩lisis y consulta, ha decidido eliminar por completo la Runtime Fee para los clientes que desarrollan videojuegos. Introducido el pasado mes de septiembre, el plan inicial era que la compa帽铆a cobrara 20 centavos por cada instalaci贸n de un juego que usara el motor de la compa帽铆a una vez que el juego superara los 200.000 d贸lares en ventas. El plan tambi茅n abordaba la situaci贸n en la que un juego se instalaba varias veces por el mismo usuario. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Este plan fue recibido tan negativamente por la comunidad de desarrolladores de juegos que Unity tuvo que modificar las reglas para cobrar la tarifa en tan solo unos d铆as despu茅s de su presentaci贸n. El resultado final fue una tarifa basada en el 2,5% de los ingresos si se alcanza un cierto l铆mite, o que se cobrar谩 en funci贸n del crecimiento de jugadores, y se dej贸 a los desarrolladores la decisi贸n. Sin embargo, la confusi贸n sobre la nueva tarifa result贸 en una ca铆da de casi el 20% en el precio de las acciones de la compa帽铆a en solo dos semanas. Hoy, el fabricante de motores de juegos anunci贸 la retirada total de esta tarifa para los desarrolladores de juegos con efecto inmediato. La compa帽铆a, en su lugar, decidi贸 introducir aumentos tradicionales en los planes de suscripci贸n, que se aplicar谩n a los clientes m谩s grandes. Unity Personal, el paquete m谩s peque帽o disponible para desarrolladores cuyos ingresos generados sean inferiores a $200.000, seguir谩 siendo gratuito. Unity Pro, dirigido a desarrolladores cuyos ingresos anuales superen ese nivel, costar谩 $2.200/a帽o (un aumento del 8%), y Unity Enterprise, al que deben suscribirse los desarrolladores con ingresos anuales superiores a $25 millones, aumentar谩 un 25%. 聽 Los cambios propuestos por la compa帽铆a han sido recibidos positivamente por el mercado, y el precio de las acciones de Unity ha subido m谩s de un 11%, alcanzando sus niveles m谩s altos desde mayo de este a帽o. Fuente: xStation5 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "