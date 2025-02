Update USDCLP 08.08.2024

Tipo de Cambio Baja a 935 Pesos por Dólar en Medio de Preocupaciones por la Inflación El tipo de cambio se ubicó en 935 pesos por dólar el jueves por la tarde, en una jornada marcada por los datos de inflación que mostraron gran preocupación por las fuertes alzas en los sectores de servicios y, sorpresivamente, en las tarifas de la luz. Se espera que estas tarifas suban de forma gradual durante los próximos trimestres, lo que podría resultar en una economía golpeada por nuevas olas de inflación. Recuperación en el Mercado del Cobre En el mercado del cobre, observamos una recuperación del 0,68%, influenciada mayormente por los datos de inflación. El tipo de cambio ha perfilado a la baja hoy, algo bastante sorpresivo. Esto se debe a que en los informes de actividad industrial, el cobre sigue liderando y generando un alto grado de liquidez en la economía nacional. El fortalecimiento del metal rojo podría aliviar el tipo de cambio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas en China Ahora, los ojos están puestos en China, que publicará los datos de inflación esta noche. Chile espera con ansias un repunte del gigante asiático, aunque las previsiones indican que la inflación se mantendrá en línea con el dato anterior de 0,2%. Recordemos que recientemente, la cantidad de importaciones aumentó un 7%, lo que podría mejorar las perspectivas a corto plazo para el cobre. Perspectivas para el Tipo de Cambio Si el tipo de cambio muestra mayores fortalecimientos, podría continuar descendiendo hacia los 928 pesos por dólar. Sin embargo, la zona tentativa al alza se ubica nuevamente en los 945 pesos.

