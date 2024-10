Update USDCLP 11.09.2024

Tipo de cambio cierra la jornada a la baja: Impacto del IPC en EE.UU. y mejores datos económicos en China Hoy, el tipo de cambio experimentó una jornada bajista, con mínimos de $940.54 pesos por dólar y máximos de $950.55 pesos por dólar. Este movimiento fue impulsado principalmente por la debilidad del dólar tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, que estuvo en línea con las expectativas, mostrando un ligero aumento del 0.1% en la lectura mensual. Sin embargo, el mercado reaccionó negativamente debido a la creciente incertidumbre sobre una posible recesión en EE.UU., desencadenada por los malos datos macroeconómicos. Además, el debate presidencial finalizó ayer, con Kamala Harris liderando la carrera, y su postura demócrata ha contribuido al debilitamiento del dólar. Por otro lado, China presentó mejores datos económicos, destacando un fuerte desempeño en la balanza comercial y exportaciones, aunque los problemas en su demanda interna persisten. Estos resultados han generado proyecciones alcistas para el cobre, nuestra principal materia prima, lo que ha favorecido el fortalecimiento de la moneda local. A pesar de la tendencia bajista en el tipo de cambio, el mercado se mantiene expectante por la próxima decisión sobre la tasa de interés en Estados Unidos, que será anunciada el 18 de septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con todo esto en mente, si Estados Unidos decide reducir la tasa de interés el 18 de septiembre y China continúa con su buen desempeño económico, podríamos ver una fuerte caída en el tipo de cambio, llevándolo nuevamente a niveles entre $915 y $920 pesos por dólar. Fuente: xStation 5

