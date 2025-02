Update USDCLP 13.08.2024

USD/CLP en Jornada Bajista: Expectativas Inflacionarias y Datos de Producción Chinos en el Radar El par de divisas USD/CLP está experimentando una jornada bajista tras alcanzar los máximos de la sesión anterior. Actualmente, el tipo de cambio ha comenzado a descender, acercándose a los niveles observados a principios de mes. Este movimiento a la baja se debe, en gran parte, a que los datos de inflación del productor (IPP) en Estados Unidos resultaron ser menores de lo esperado tanto a nivel interanual como mensual, lo que ofrece una visión más clara sobre los posibles resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publicarán mañana. El IPP es frecuentemente utilizado como un indicador adelantado de la inflación al consumidor, por lo que los mercados ya están ajustando sus expectativas en consecuencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este escenario ha debilitado al dólar a nivel internacional, generando un tipo de cambio más favorable para el peso chileno. Paralelamente, el cobre abrió la sesión con una caída y sigue mostrando un comportamiento lateral. Esta situación se explica por la reducción en los nuevos préstamos en China para el mes de julio, que disminuyeron significativamente de 2130 mil millones a 260 mil millones. Este factor ha generado un estancamiento en el precio del cobre, y si la tendencia bajista persiste, podría complicar la recuperación económica en Asia, afectando indirectamente al tipo de cambio en Chile. La atención del mercado ahora se centra en los datos de IPC que se publicarán mañana en Estados Unidos y en los datos de producción industrial de China que se conocerán mañana por la noche. Actualmente, el nivel clave que se está probando es el rango de 928-929 pesos por dólar. Si los datos de inflación resultan ser más bajos de lo esperado o están en línea con las expectativas, podríamos ver un dólar más débil y un peso chileno fortalecido, lo que podría empujar el tipo de cambio hacia los 915 pesos. En contraste, si el par USD/CLP recupera impulso al alza, los próximos objetivos serían 934-935 pesos, lo que significaría una nueva prueba de los máximos recientes. Este movimiento alcista podría estar impulsado por datos de mayor inflación en EE.UU. y una producción industrial china por debajo de lo esperado, que reforzarían la fortaleza del dólar frente a la moneda chilena. Fuente: xStation 5

