Update USDCLP 13.11.2024

Dólar cierra en 983 pesos impulsado por fortalecimiento global y baja del cobre El dólar en Chile cerró el martes en 983 pesos, afectado por la fortaleza de la moneda estadounidense y la caída del cobre a mínimos desde septiembre. La tendencia al alza responde a factores externos que mantienen presión sobre el peso chileno. Inflación en EE.UU. y perspectivas de la FED El dato de inflación de octubre en EE.UU. cumplió expectativas, con un IPC subyacente de 0,3%. Este resultado sostiene la estabilidad en los precios y reduce la posibilidad de recortes en las tasas de la FED para diciembre, mientras que los bonos del Tesoro a 10 años vieron un ajuste a la baja, situándose en 4,38%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tensiones con China y su impacto en el mercado Las expectativas sobre el desempeño económico de China esta semana se centran en datos de ventas minoristas, producción industrial y precios de la vivienda. Estos indicadores, junto con las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, influirán en los mercados globales y en la demanda de cobre, clave para Chile. Proyección El tipo de cambio podría estabilizarse en torno a los 980 pesos esta semana, influido por el contexto global y la apreciación del dólar. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

