Update USDCLP 28.08.2024

El Dólar Continúa Debilitándose ante Expectativas de Bajas de Tasas en EE.UU. El dólar ha seguido su tendencia a la baja en la jornada de hoy, mientras los operadores anticipan las futuras reducciones de tasas de interés en Estados Unidos. Esta expectativa ha generado una presión bajista sobre el billete verde, que sigue perdiendo terreno en los mercados internacionales. El Cobre al Alza Impulsado por Mejores Perspectivas en la Economía China Por otro lado, el cobre ha experimentado un aumento cercano al 1% en la jornada, alcanzando sus niveles más altos en las últimas seis semanas. Este repunte está siendo impulsado por las señales de posibles mejoras en la economía china, que han vuelto a generar confianza en el mercado. Aunque no se esperan publicaciones de datos económicos relevantes en China hasta el viernes, los operadores están atentos a cualquier indicio de mejora en la demanda internacional, lo que podría seguir fortaleciendo al metal rojo y otras materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores Geopolíticos y su Impacto en el Dólar En Estados Unidos, los operadores también están vigilando de cerca las negociaciones de un posible alto al fuego entre Israel y el grupo Hamas. Si estas negociaciones avanzan hacia un acuerdo, el dólar podría continuar debilitándose debido a un menor apetito por activos de refugio por parte de los inversores. Proyecciones para el Tipo de Cambio Con la actual tendencia bajista del dólar, el tipo de cambio en Chile podría romper la barrera de los $900 pesos, un soporte clave para la moneda estadounidense a largo plazo. Sin embargo, en terminos tecnicos, la onda alcanzada en C podria presentar un retroceso antes de continuar con la tendencia bajista, por lo que las zonas de los 926 se mantienen como zonas tentativas para la estructura bajista mas grande. Este escenario refleja la alta sensibilidad del mercado a factores tanto económicos como geopolíticos, que seguirán definiendo el comportamiento del tipo de cambio en los próximos días. Fuente: xStation 5

