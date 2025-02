Update USDCLP 31.07.2024

Tipo de Cambio Muestra Tendencia Bajista por Factores Internacionales Hoy, el tipo de cambio experimentó una tendencia bajista. Los mínimos se mantuvieron en $938,38 pesos por dólar, mientras que los máximos alcanzaron los $954,73 pesos por dólar. Este movimiento se debe a varios factores clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos Positivos de China : Los datos relacionados con los PMI (Índices de Gerentes de Compras) en China impulsaron el mercado al alza en un 1,85% , generando esperanzas para la economía china, que previamente había estado en terreno bajista debido a proyecciones de crecimiento más bajas de lo esperado.

Datos de Empleo en EE.UU.: En Estados Unidos, los datos del empleo nacional ADP fueron inferiores a las expectativas. Esto aumentó la presión sobre la Reserva Federal para reducir las tasas de interés, debilitando así al dólar. Se espera que la Fed confirme una reducción de tasas en septiembre, lo que podría iniciar una tendencia bajista para la moneda estadounidense. Es fundamental seguir de cerca las decisiones de política monetaria tanto en Estados Unidos como en Chile. Si Estados Unidos continúa con los recortes y Chile mantiene sus tasas, es probable que veamos una tendencia bajista para el dólar, con un rango estimado entre los $930 y $925 pesos por dólar. Fuente: xStation 5

