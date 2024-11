Update USDCLP: Recuperación impulsado por el PIB

El cobre impulsa recuperación del peso chileno, mientras el mercado espera estabilidad El tipo de cambio en Chile se sitúa en 978,58 pesos por dólar, reflejando una ligera apreciación del peso chileno frente al dólar estadounidense. Paralelamente, el cobre muestra una recuperación con un incremento del 0,75% en la jornada de hoy, intentando revertir las correcciones de la semana anterior, influenciadas por la desaceleración económica en China, principal consumidor de este metal. En contraste, el dólar internacional se mantiene estable en una semana con escasez de datos económicos de alto impacto. Repunte del cobre a pesar de condiciones desfavorables Curiosamente, tanto el oro como el cobre registran repuntes a pesar de la persistente fortaleza del dólar y del aumento de los rendimientos, lo que refleja un renovado interés por los metales. En el caso del cobre, el mercado busca estabilizarse en medio de expectativas de recuperación de la demanda china y un interés creciente en otros mercados emergentes, factores que podrían sostener su precio en el corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Crecimiento económico de Chile supera expectativas En el ámbito local, la economía chilena reportó un crecimiento anual del 2,3% en el tercer trimestre de 2024, superando levemente las expectativas de 2,2% y el incremento del 1,6% registrado en el segundo trimestre. Este crecimiento fue liderado por el sector minero, con un alza del 5,1%, impulsado principalmente por el cobre, mientras que el sector no minero creció un 2%, destacando los servicios personales y el transporte. Estos resultados alimentan el optimismo respecto al peso chileno, con proyecciones que anticipan una cotización cercana a los 962 pesos por dólar durante esta semana. USDCLP M15 Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

