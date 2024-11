Uranium Energy Corp sube un 8% tras la imposición por parte de Rusia de restricciones temporales a la exportación de uranio 📈

Rusia, el mayor proveedor mundial de uranio enriquecido, anunció hoy que había impuesto restricciones temporales a la exportación de uranio enriquecido a Estados Unidos. Rusia posee el 44% de la capacidad de enriquecimiento de uranio del mundo y el 35% de las importaciones de combustible nuclear de Estados Unidos solían proceder de Rusia, según los datos nacionales. Tras esta información, la mayor empresa de enriquecimiento de uranio con sede en Estados Unidos, Centrus Energy, cae un 5,5%, mientras que la mayor minera de uranio con sede en Estados Unidos, Uranium Energy Corp, sube un 8%, a la espera de beneficiarse de los mayores precios spot del uranio, respaldados por las restricciones comerciales entre Estados Unidos y Rusia. Fuente: xStation5

