URGENTE: El PIB anualizado de EE. UU. para el 1T cae un 0,5 % 📣📌

Estados Unidos – Datos macroeconómicos clave: PIB (1T): Actual: -0,5 % trimestral

Pronóstico: -0,2 %

Anterior: 2,4 % Índice de precios del PIB (1T): Actual: 3,8 %

Pronóstico: 3,7 %

Anterior: 2,3 % Ventas del PIB (1T): Actual: -3,1 %

Pronóstico: -2,9 %

Anterior: 3,3 % Beneficios corporativos (1T): Actual: -3,3 %

Pronóstico: -3,6 %

Anterior: -0,4 % Gasto real del consumidor (1T): Actual: 0,5 %

Pronóstico: 1,2 %

Anterior: 4,0 % Precios PCE (1T): Actual: 3,7 %

Pronóstico: 3,6 %

Anterior: 2,4 % Precios PCE subyacentes (1T): Actual: 3,5 %

Pronóstico: 3,4 %

Anterior: 2,6 % Pedidos de bienes duraderos (mayo): Pedidos totales: +16,4 % MoM (pronóstico: +8,6 %; anterior: -6,6 %)

Excluyendo defensa: +15,5 % MoM (anterior: -7,7 %)

Excluyendo transporte: sin cambios (0,0 %) MoM (anterior: +0,2 %)

Bienes de capital no defensa excl. aeronáutica: +1,7 % MoM (anterior: -1,4 %)

Núcleo de bienes duraderos: +0,5 % MoM (pronóstico: +0,1 %; anterior: 0,0 %) Comercio y empleo: Balanza comercial de bienes: -96,59 mil millones USD (pronóstico: -86,30 mil millones; anterior: -86,97 mil millones)

Solicitudes iniciales de desempleo: 236K (pronóstico: 244K; anterior: 246K)

Solicitudes continuas: 1,974 millones (pronóstico: 1,950 millones; anterior: 1,937 millones)

Promedio de 4 semanas: 245K (anterior: 245,75K) Inventarios (mayo): Inventarios minoristas ex autos: +0,2 % MoM (anterior: +0,3 %)

Inventarios mayoristas: pronóstico +0,2 % MoM (anterior: +0,2 %) Actividad económica regional: Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago: -0,28 (anterior: -0,36)

El informe del PIB muestra una contracción económica más profunda de lo previsto en el primer trimestre, con un fuerte deterioro en el gasto del consumidor y los beneficios corporativos. Aunque los datos de pedidos de bienes duraderos fueron sorprendentemente sólidos, los mercados podrían centrarse en las señales de desaceleración subyacente, alimentando especulaciones sobre recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

