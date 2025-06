URGENTE: Inventarios de Gas Natural en EE. UU. aumentan en línea con las expectativas Cambio en los inventarios de Gas Natural en EE. UU.:

Dato actual: +109 mil millones de pies cúbicos (bcf)

Previsión: +108 bcf

Dato anterior: +120 bcf El aumento de los inventarios se encuentra prácticamente en línea con las previsiones del mercado, lo que sugiere una oferta equilibrada frente a la demanda actual, en un contexto de temperaturas moderadas y consumo estable. Aunque el ritmo de acumulación fue ligeramente inferior al de la semana pasada, los niveles siguen siendo elevados para esta época del año, lo que podría limitar presiones alcistas inmediatas sobre los precios.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "