Wall Street cae en medio del conflicto entre Israel e Irán — Visa y Mastercard se desploman un 6% por informes sobre stablecoins

Los índices bursátiles cotizan a la baja este viernes debido a la escalada militar entre Israel e Irán. En un escenario extremo, esto podría impulsar los precios del petróleo y obstaculizar la lucha contra la inflación, lo que potencialmente retrasaría los recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El Dow Jones cae un 1.4%, el S&P 500 retrocede un 0.9% y el Nasdaq 100 pierde un 1.1%.

Nvidia lidera las caídas del sector tecnológico , con una caída cercana al 3%.

El sentimiento del consumidor en EE. UU. , según la Universidad de Míchigan, se disparó en junio. Las expectativas de inflación a 1 año bajaron al 5.1% desde el 6.4%, mientras que las expectativas a 5 años se mantuvieron estables en 4.1%.

Los sectores de energía (petróleo) y aeroespacial & defensa registran avances.

Las acciones de Adobe caen casi un 7% , pese a superar las estimaciones de BPA y reportar un crecimiento de ingresos interanual del 11% .

Mastercard y Visa retroceden cerca del 6% después de que grandes minoristas estadounidenses anunciaran que están evaluando soluciones con stablecoins para reducir la dependencia de los intermediarios tradicionales de pago. Futuros del S&P 500 (Intervalo de 1H) La semana pasada, los futuros del S&P 500 se mantuvieron dentro del 2% de sus máximos históricos. No obstante, la escalada de hoy en Medio Oriente ha generado una corrección dentro de un sentimiento previamente optimista. Si EE. UU. no se ve directamente involucrado en el conflicto, los inversores podrían volver a enfocarse en los acuerdos comerciales y en la próxima temporada de presentación de beneficios. A pesar del lastre generado por los nuevos aranceles sobre los resultados corporativos, el índice ya ha recuperado gran parte de sus pérdidas anteriores y buscará mantenerse por encima del nivel de los 6,000 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Destacados de noticias corporativas: RH (RH.US) sube +19.0% luego de que la compañía reafirmara su guía financiera, lo que disipó los temores de los inversores sobre una posible caída en la demanda. El anuncio impulsó una fuerte compra en el pre-market.

Ring Energy (REI.US) gana más del 15% tras divulgarse compras internas de directivos, interpretadas como una señal positiva sobre las perspectivas de la empresa. El alza de los precios del crudo y las tensiones geopolíticas también aportaron apoyo.

Occidental Petroleum (OXY.US) sube +5.5% , impulsada por los precios más altos del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio. Otras compañías energéticas como Exxon Mobil , Chevron y Hess Corp también registran alzas.

RTX Corp (RTX.US) avanza +5.2% , fabricante del sector defensa especializado en sistemas balísticos, en respuesta al aumento de pedidos militares tras los ataques aéreos de Israel sobre Irán. Los inversores también descuentan posibles contratos relacionados con el escudo antimisiles estadounidense, “Golden Dome” .

APA Corp sube +5.8%, beneficiándose del repunte en los precios del gas y el petróleo. El mercado valora positivamente su desempeño operativo y la fuerte demanda energética. Visa (Intervalo D1) El mercado teme que grandes procesadores de pagos como Mastercard y Visa puedan verse afectados por la posible adopción de stablecoins, que emplean tecnología blockchain. Las acciones de Visa han caído por debajo del EMA200, con las dos últimas sesiones marcando las mayores caídas desde abril. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "