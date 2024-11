US100 cae afectado por la caída de acciones de fabricantes de chips

El Nasdaq-100 (US100) experimentó una fuerte caída este lunes, arrastrado principalmente por las acciones de empresas de semiconductores. Las acciones de fabricantes de chips como Intel, Arm, Broadcom, y Qualcomm sufrieron importantes retrocesos, en gran parte debido a nuevas restricciones en exportaciones de tecnología a China, lo que impactó de manera directa en la confianza de los inversores. Principales Caídas en el Sector de Semiconductores Entre los principales fabricantes de chips, los descensos de acciones reflejan el impacto de la incertidumbre regulatoria: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Intel (INTC.US) : sus acciones retrocedieron alrededor de un 4.28% en el transcurso de la jornada.

: sus acciones retrocedieron alrededor de un 4.28% en el transcurso de la jornada. Arm (ARM.US) : presentó una pérdida superior al 4%.

: presentó una pérdida superior al 4%. Broadcom (AVGO.US) : cayó casi un 3%, mientras que Qualcomm (QCOM.us) bajó un 1.83%.

: cayó casi un 3%, mientras que bajó un 1.83%. Micron (MU.US) : se contrajo en un 3.22%.

: se contrajo en un 3.22%. Nvidia (NVDA.US) y AMD (AMD.US) : vieron descensos del 1.55% y 0.89% respectivamente.

y : vieron descensos del 1.55% y 0.89% respectivamente. TSMC (TSM.US): las acciones listadas en EE.UU. de la mayor fabricante mundial de semiconductores cayeron en un 3.69% tras recibir órdenes de Estados Unidos para detener el envío de chips de IA avanzados a China. Nuevas Restricciones de Exportación a China Según un informe de Reuters, el Departamento de Comercio de EE.UU. habría ordenado a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) detener el envío de chips avanzados de inteligencia artificial a China, en particular aquellos fabricados con procesos de 7 nanómetros o más pequeños. Esta medida se enmarca en las crecientes tensiones comerciales y tecnológicas entre EE.UU. y China, mientras la administración estadounidense busca limitar el acceso chino a tecnología de vanguardia. Por otro lado, TSMC también habría comunicado a sus clientes chinos que ya no fabricará chips de IA con procesos avanzados, una decisión que, según el Financial Times, responde tanto a mejorar sus controles internos como a prepararse para futuras restricciones en exportaciones de alta tecnología. CEOs Europeos Advierten sobre la Fragmentación de la Industria de Semiconductores Durante una conferencia en Múnich, los CEOs de las principales empresas europeas de semiconductores, como Infineon, STMicroelectronics y NXP Semiconductors, expresaron su preocupación por la tendencia global hacia la fragmentación de la cadena de suministro. Los ejecutivos advirtieron que la presión de EE.UU., China y Europa para establecer producción local de semiconductores obstaculiza sus negocios y puede generar costos elevados. US100 (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El US100 se encuentra en una zona de rebote tras alcanzar el soporte en los 21,161 puntos. Actualmente, está intentando superar la resistencia en 21,223, que coincide con una zona de oferta reciente y con la media móvil de 50 periodos (SMA 50), que actúa como resistencia dinámica. El RSI se encuentra en niveles neutros y el ADX muestra una falta de tendencia clara con una leve inclinación bajista. Si el precio logra superar y consolidarse por encima de los 21,223, podría buscar el siguiente nivel de resistencia en 21,277. Todavía, si el precio no logra superar la resistencia actual y retrocede, podría volver a probar el soporte en 21,161.

