🔴US100 cae cerca de un 4%

- El US100 se desploma cerca de un 4% mientras continúa la venta masiva en los sectores de inteligencia artificial y semiconductores.
- La caída del petróleo tras las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán no logró mejorar el sentimiento general del mercado.
- Marvell, ARM, Super Micro Computer y Qualcomm lideran las pérdidas en una jornada marcada por la aversión al riesgo.
- El US100 se desploma cerca de un 4% mientras continúa la venta masiva en los sectores de inteligencia artificial y semiconductores.
- La caída del petróleo tras las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán no logró mejorar el sentimiento general del mercado.
- Marvell, ARM, Super Micro Computer y Qualcomm lideran las pérdidas en una jornada marcada por la aversión al riesgo.
La sesión del martes al otro lado del Atlántico trae un drástico deterioro del sentimiento del mercado. Los intentos iniciales de rebote en el sector tecnológico resultaron efímeros, y una fuerte retirada en las acciones de semiconductores arrastró a los principales índices profundamente a terreno negativo. Más allá del sector tecnológico, también estamos observando un claro retroceso en las acciones energéticas. Los inversores están mostrando una extrema cautela antes de la publicación de los próximos datos clave de inflación IPC en Estados Unidos y del debut de SpaceX previsto para finales de esta semana.
Además, en los mercados de materias primas se observa una fuerte caída de los precios del petróleo (WTI pierde más de un 3%, mientras que el Brent cae más de un 2%, acercándose a los 90 USD). Esto se produce tras las declaraciones de Donald Trump, quien anunció que Estados Unidos está cerca de firmar un acuerdo de paz definitivo con Irán, lo que se espera que conduzca a la reapertura total del Estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica para el suministro global. Sin embargo, es evidente que el mercado no está satisfecho con el actual giro de los acontecimientos.
El aumento de la incertidumbre queda mejor reflejado en el índice del miedo VIX, que se disparó más de un 10,3% durante la jornada, superando el umbral de los 20 puntos. La noticia sobre la presentación confidencial de una Oferta Pública Inicial (IPO) por parte de OpenAI también sigue acaparando la atención del mercado.
Actualmente, observamos una caída cercana al 4% en el US100 (futuros del Nasdaq 100), mientras que el US500 retrocede casi un 2%.
Perspectiva técnica: Un nivel clave para el US100 es la zona de los 29.000 puntos. Si la sesión cierra por debajo de este nivel, la corrección podría extenderse hasta la región de 26.000–27.000 puntos. Fuente: xStation5
¿Qué acciones están registrando las mayores pérdidas?
El principal impulsor de la venta masiva es la capitulación de los sectores de semiconductores e inteligencia artificial (IA), que están corrigiendo las ganancias eufóricas acumuladas previamente. Estas son las compañías con peor desempeño:
- Marvell Technology (MRVL.US): -14,2%. La caída más pronunciada dentro del sector.
- Enphase Energy (ENPH.US): -13,5%. Una fuerte venta impulsada por la aversión al riesgo.
- ARM Holdings (ARM.US): -13,3%. Fuerte retirada de los inversores de la compañía británica diseñadora de chips.
- Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3%. Se profundiza la corrección en uno de los antiguos líderes del sector de IA.
- Qualcomm (QCOM.US): -10,5%. Deterioro significativo del sentimiento en torno al fabricante de procesadores móviles.
- Micron Technology (MU.US): -9,408% e Intel (INTC.US): -9,0%. Los gigantes de memorias y procesadores se encuentran bajo una intensa presión vendedora.
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