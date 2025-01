US100 cae un 1,78% 📉

La ola de ventas de las empresas tecnol贸gicas se intensifica a medida que los l铆deres del mercado enfrentan la presi贸n de fin de a帽o Una ola de ventas generalizada en el sector tecnol贸gico est谩 pesando fuertemente en los mercados estadounidenses hoy, con l铆deres de la industria como Broadcom (AVGO.US) (-3,31%), Microsoft (MSFT.US) (-1,68%) y Salesforce (CRM.US) (-1,74%) liderando la ca铆da. La ca铆da es particularmente notable en el espacio de semiconductores, donde empresas como Micron Technology (MU.US) (-4,37%) y AMD (AMD.US) (-1,83%) est谩n experimentando p茅rdidas significativas. Aumentan las preocupaciones sobre la amplitud del mercado Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La ola de ventas pone de relieve las crecientes preocupaciones sobre la amplitud del mercado, con menos del 60% de las empresas del S&P 500 cotizando ahora por encima de sus promedios m贸viles de 200 d铆as, el nivel m谩s d茅bil este a帽o. Este deterioro t茅cnico sugiere que las recientes ganancias del mercado se han concentrado cada vez m谩s en un pu帽ado de nombres tecnol贸gicos de gran capitalizaci贸n, lo que aumenta la vulnerabilidad a correcciones bruscas. 聽 % de empresas del S&P 500 que cotizan por encima de sus promedios m贸viles de 200 d铆as. Fuente: Bloomberg El impulso de los Siete Magn铆ficos flaquea A pesar de su desempe帽o estelar a lo largo de 2024, incluso las acciones de los Siete Magn铆ficos est谩n mostrando signos de debilidad. Apple ha retrocedido un -1,68% hoy, alej谩ndose a煤n m谩s de su reciente impulso hacia el hito hist贸rico de capitalizaci贸n de mercado de $4 billones. NVIDIA, que normalmente es l铆der del mercado, ha bajado un -0,31%, mientras que Meta (anteriormente Facebook) ha ca铆do m谩s de un -2%. Impacto en todo el sector: La debilidad del sector tecnol贸gico es generalizada: 聽 Las empresas de software empresarial como Oracle (-2,41%) y Dell (-3,62%) est谩n experimentando importantes ca铆das

Las empresas de ciberseguridad como CrowdStrike (-2,53%) y Fortinet (-1,96%) est谩n bajo presi贸n

Los fabricantes de equipos semiconductores como Applied Materials (-2,70%) y Lam Research (-2,60%) est谩n experimentando p茅rdidas notables 聽 Mirando hacia el futuro: Los participantes del mercado parecen estar obteniendo ganancias de los ganadores de 2024 a medida que el a帽o se acerca a su fin. Con expectativas de un crecimiento de ganancias m谩s lento entre los Siete Magn铆ficos en 2025, los inversores pueden estar reposicion谩ndose para una transici贸n m谩s amplia del liderazgo del mercado en el pr贸ximo a帽o. La ola de ventas actual ha borrado efectivamente la mayor parte de las ganancias de diciembre, desafiando las esperanzas de un rally tradicional de Pap谩 Noel en los 煤ltimos d铆as de negociaci贸n de 2023. Sin embargo, los patrones hist贸ricos sugieren el potencial de una recuperaci贸n en enero, particularmente una vez que se alivien las restricciones de liquidez relacionadas con las vacaciones. 聽 Rendimiento hist贸rico tras la d茅bil acci贸n del precio en diciembre Fuente: Bloomberg US100 (D1) El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza por debajo del m谩ximo de principios de diciembre de 21.668. El m谩ximo de mediados de noviembre en 21.255 sirve como nivel de soporte inicial para los alcistas, con la media m贸vil simple (SMA) de 50 d铆as en 21.078 alineada estrechamente con el m谩ximo de mediados de julio de 20.895, ofreciendo soporte adicional. Para los bajistas, los objetivos clave incluyen la media m贸vil simple (SMA) de 100 d铆as en 20.427 y los m谩ximos de agosto cerca de 19.917, que act煤an como niveles cr铆ticos a la baja. El RSI se est谩 acercando a un nivel de soporte clave que anteriormente sirvi贸 como zona de retroceso, lo que podr铆a indicar una pausa o una reversi贸n. Mientras tanto, el MACD se est谩 estrechando pero contin煤a mostrando divergencia bajista, lo que indica cautela ante el impulso alcista. Fuente: xStation 聽 聽

