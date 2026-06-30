US100 sube un 1,6% al cierre del segundo trimestre

- El US100 avanza un 1,6% y el US500 completa su mejor trimestre en seis años, impulsado por la fortaleza de la economía estadounidense.
- El sector de semiconductores continúa liderando el mercado gracias al crecimiento estructural de la inteligencia artificial.
- La caída del petróleo y las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen siendo factores clave para el sentimiento de los mercados.
- El US100 avanza un 1,6% y el US500 completa su mejor trimestre en seis años, impulsado por la fortaleza de la economía estadounidense.
- El sector de semiconductores continúa liderando el mercado gracias al crecimiento estructural de la inteligencia artificial.
- La caída del petróleo y las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen siendo factores clave para el sentimiento de los mercados.
Los índices estadounidenses cierran el trimestre con un tono muy positivo, impulsados por la resiliencia de la economía y el continuo auge del sector tecnológico. A pesar de las tensiones geopolíticas registradas recientemente, la estrategia de "comprar en las caídas" sigue siendo la predominante entre los inversionistas.
Aspectos clave de la sesión de hoy y del segundo trimestre
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El mejor trimestre en años: El US500 cierra su mejor trimestre en seis años. El avance registrado durante los últimos tres meses incrementó la capitalización bursátil del índice en unos impresionantes 8 billones de dólares. El optimismo de los inversionistas continúa respaldado por un sólido mercado laboral y un buen nivel de confianza del consumidor.
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Sector tecnológico e inteligencia artificial al alza: El US100 avanza un 1,6%. Al mismo tiempo, el Índice de Semiconductores de Filadelfia (Philadelphia Semiconductor Index) se encamina hacia el mejor trimestre de su historia, respaldado por sólidos fundamentos y por la tendencia estructural del crecimiento de la inteligencia artificial (IA).
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Debilidad en junio: A pesar del excelente desempeño trimestral, junio trajo consigo un deterioro temporal en las estadísticas. El US500 pierde alrededor de un 0,8% durante el mes, aunque logra reducir considerablemente las pérdidas desde un retroceso cercano al 5%. Este comportamiento responde a una rotación del capital hacia compañías de menor capitalización (small caps) y a una toma natural de ganancias después del fuerte avance superior al 5% registrado por el índice durante mayo.
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Geopolítica y caída del petróleo: Los mercados continúan atentos a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que se desarrollan en Qatar. Las expectativas de un acuerdo permanente y el aumento del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz han llevado al petróleo a encaminarse hacia su mayor caída trimestral desde la pandemia.
El US100 suma una segunda sesión consecutiva de fuertes avances y se encuentra a solo un 1,5% de sus máximos históricos. Fuente: xStation5
El US500 mantiene una ligera pérdida durante el mes de junio. Fuente: xStation5
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