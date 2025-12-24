¿US30 ante rebote técnico?

El comportamiento reciente del Dow Jones es interesante precisamente porque no está haciendo lo mismo que el S&P 500 ni que el Nasdaq, y en mercado eso casi siempre es una pista, no un defecto.

Mientras el S&P 500 ha vuelto a marcar máximos históricos, impulsado claramente por el peso de las grandes tecnológicas, y el Nasdaq sigue liderando por pura inercia de growth, el Dow Jones US30 se ha quedado algo más rezagado. Pero rezagado no significa débil. Muchas veces significa que está construyendo algo distinto.

Desde el 17 de diciembre, el Dow ha ido marcando máximos crecientes, aunque con menos pendiente que el S&P. Esa diferencia encaja perfectamente con su composición: menos tecnología, más industriales, consumo tradicional, financieras y salud. En un mercado donde el empuje viene casi exclusivamente de un puñado de mega-caps, el Dow no puede competir en velocidad, pero sí puede hacerlo en estructura.

Lo realmente interesante aparece a partir del 22 de diciembre. Ese día el índice entra en una fase de pausa, algo totalmente lógico tras varias sesiones de subida. El mercado deja de avanzar, se comprime, y empieza a testear la paciencia de los traders que llegan tarde. Al día siguiente, el 23 de diciembre, se produce una ruptura del soporte en falso: el precio intenta romper a a la baja, no encuentra continuidad inmediata y retrocede. Esa falsa ruptura suele ser justo lo que limpia stops débiles y enfría el exceso de optimismo.

Lo relevante es lo que ocurre después. Tras esa sacudida, el Dow termina rompiendo el máximo del propio día 22, invalidando el fallo previo. Técnicamente, eso es una señal bastante limpia: primero se engaña al mercado y después se confirma el nivel. No es una ruptura explosiva, pero sí una ruptura con intención, que suele dar lugar a movimientos técnicos de continuidad.

En este contexto, el nivel a vigilar ahora está en la zona de 48.847. No es un número mágico, pero sí una proyección razonable del tramo de rebote si el mercado acompaña. No hablamos de una tendencia estructural nueva ni de perseguir máximos sin control, sino de un rebote técnico dentro de un entorno de fortaleza general en renta variable estadounidense.

La clave está en lo que haga el mercado en la apertura de Wall Street. Si el Dow muestra fortaleza desde el inicio, manteniéndose por encima de los máximos recientes y sin volver a perder la zona de ruptura, el escenario favorece un movimiento especulativo de corto plazo hacia ese objetivo. Si, en cambio, vuelve a meterse por debajo de los niveles superados tras la falsa ruptura, la lectura cambiaría rápidamente y el índice volvería a comportarse como el rezagado del grupo.

En resumen, mientras el S&P 500 y el Nasdaq avanzan empujados por tecnología, el Dow parece estar dibujando una estructura más técnica que emocional. No lidera, pero tampoco se rompe. Y en muchos casos, ese tipo de pausa en máximos, con falsa ruptura incluida, es justo lo que precede a un rebote ordenado. No es un mercado para comprar a ciegas, pero sí uno en el que conviene estar atentos a las confirmaciones, porque el movimiento, si se da, suele ser limpio y relativamente rápido.

Fuente:xStation5

______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

______