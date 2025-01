⏫US500 sube un 1,3% tras los datos del IPC

La inflación subyacente más baja alimenta las apuestas sobre recortes de tasas de la Reserva Federal El informe del IPC de hoy entregó otra sorpresa a la baja, reflejando los datos del índice de precios al productor de ayer. El IPC general subió en línea con las expectativas al 2,9% interanual y un 0,4% mensual, pero las medidas subyacentes quedaron por debajo de las previsiones y de la lectura anterior. La inflación subyacente se redujo al 3,2% interanual desde el 3,3% previo, mientras que la cifra mensual mostró un aumento del 0,2% en comparación con el 0,3% esperado. La inflación subyacente es un indicador clave para la Reserva Federal, ya que excluye los componentes más volátiles, como los precios de la energía y los alimentos. La cifra más alta del IPC general se debe principalmente al impacto negativo mínimo de los precios del combustible. Durante los últimos meses, los precios del combustible y los automóviles han ejercido presión a la baja sobre la inflación. Sin embargo, esta contribución negativa ahora es mínima. Es posible que veamos una contribución positiva de los precios del combustible tan pronto como en enero. Por otro lado, es importante recordar que esto está vinculado a la volatilidad de los precios de las materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El impacto negativo de los precios del combustible y los automóviles ahora es marginal. Por otro lado, seguimos observando un impacto decreciente de la inflación en el rubro de vivienda, lo que está ayudando a contener la inflación subyacente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Un desarrollo positivo es la disminución de la inflación en servicios, incluida la vivienda. Por supuesto, ambas medidas siguen siendo muy altas en comparación con sus niveles del período 2010-2020, que rondaban el 2%. Además, el fuerte aumento en el subíndice de precios del informe de servicios ISM genera preocupaciones sobre un resurgimiento de la inflación en el corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Reacción del Mercado El mercado está reaccionando con considerable euforia. El EUR/USD está al alza y probando el nivel de 1.0350, a pesar de que el par cayó por debajo de 1.0200 al comienzo de esta semana. Esto se debe a que se ha anticipado un recorte completo de tasas en la primera mitad de este año, mientras que previamente el mercado no esperaba un recorte hasta septiembre. Además, junto con un recorte en la primera mitad del año, el mercado también está considerando un recorte a finales de año con un 50% de probabilidad. No obstante, en el corto plazo, la inflación podría ser muy volátil, dado el impacto de los precios de la energía y los alimentos, que pueden depender en gran medida de futuras políticas. El índice estadounidense US500 está repuntando más de un 1% hoy, justo antes de la apertura de la sesión regular. Este es el tercer día potencial de alza para el contrato de futuros del índice. También estamos viendo el mayor aumento en los precios de los bonos en mucho tiempo. El US500 se está acercando al nivel de 6.000 puntos, pero primero debe romper decisivamente por encima de la línea de tendencia descendente y el nivel de retroceso del 38,2% de Fibonacci. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "