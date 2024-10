USD-BRL en máximos de once semanas ante preocupaciones fiscales y tensiones externas

El real brasileño se debilitó en octubre hacia los 5,81 por dólar, alcanzando su nivel más bajo en once semanas debido a crecientes preocupaciones fiscales y factores externos que generan incertidumbre en los mercados. A pesar de las expectativas de una postura más restrictiva por parte del banco central, la presión sobre el real persiste, en gran medida impulsada por el panorama fiscal y las tensiones comerciales. Proyecciones fiscales y deuda en aumento El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un incremento significativo en la deuda pública de Brasil, que pasará del 83,9 % del PIB en 2022 al 94,7 % en 2026, lo que representa un alza de más de 10 puntos porcentuales durante el tercer mandato de Lula da Silva. Las proyecciones del FMI también muestran una creciente desconfianza en la capacidad del gobierno brasileño para lograr un superávit primario en los próximos años. Se estima que Brasil alcanzará déficits de: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 0,5 % del PIB en 2024 ,

, 0,7 % en 2025 , y

, y 0,6 % en 2026. El primer superávit, según el FMI, se logrará recién en 2027, lo que pone en duda la sostenibilidad de la política fiscal y aumenta la percepción de riesgo entre los inversores. Inflación y política monetaria La inflación en Brasil ha mostrado señales de aceleración, con una tasa anual del 4,47 % en octubre, superior al 4,12 % registrado en septiembre y ligeramente por encima de las expectativas del mercado de 4,43 %. Este aumento podría presionar al Banco Central de Brasil a adoptar una postura más agresiva en sus políticas para frenar la inflación, aunque las presiones fiscales limitan la efectividad de estas medidas en el fortalecimiento del real. Posible reelección de Trump y amenazas comerciales En el ámbito internacional, la posible reelección de Donald Trump en Estados Unidos representa un nuevo desafío para la economía brasileña. Trump ha prometido aumentar los aranceles de importación entre un 10 % y 20 %, lo que afectaría las exportaciones de Brasil y limitaría las entradas de divisas extranjeras, una fuente clave de soporte para el real en los últimos años. Gráfico USD-BRL (Intervalo M30) Fuente: xStation5. El par USD-BRL rompió una línea de tendencia bajista relevante. El precio ha respetado un soporte clave en 5.3820, desde el cual rebotó y mostró una recuperación significativa. El análisis de retroceso de Fibonacci indica que hay una resistencia cercana en 5.6563, correspondiente al nivel del 61.8%. Si el precio logra romper con fuerza la resistencia en 5.6996, podríamos observar un movimiento hacia 5.8256, que representa el nivel de extensión de Fibonacci al 100%. Un cierre por encima de este nivel confirmaría el impulso alcista. Por otro lado, si el precio no logra superar la resistencia en 5.6996, es probable que se produzca un retroceso hacia el soporte en 5.3820. Un quiebre por debajo de este nivel podría llevar el precio a 5.3609, abriendo la puerta a un escenario bajista.

