USD/JPY: El yen se dispara mientras los operadores analizan señales de intervención de la Fed

El cierre de la semana en los mercados de divisas estuvo marcado por un cambio en la cotización del USD/JPY, por una señal directa de las autoridades monetarias. La Reserva Federal de Nueva York, actuando en su rol de agente fiscal para el Tesoro de los EE. UU., ejecutó una ronda de verificación de tasas el viernes al mediodía. Además el yen ha extendido sus ganancias después de que Sanae Takaichi emitiera una advertencia contra la especulación, señalando explícitamente el riesgo de intervención. Takaichi enfatizó que las autoridades no tolerarán movimientos unilaterales que no reflejen los fundamentos económicos, una declaración que el mercado lee como la confirmación política del movimiento técnico de la Fed.



El dólar, que cotizaba en torno a los 157,50 yenes, reaccionó con una caída inmediata, perdiendo un 1,6% de su valor hasta tocar un mínimo intradiario de 155,66 (mínimo de cuatro semanas), para estabilizarse finalmente en la zona de 155,85.

Esta combinación de Rate Check (verificación de tasas por la Reserva Federal de Nueva York) y la advertencia verbal (Japón) sugiere una estrategia coordinada. Mientras Washington muestra la capacidad operativa de la Fed, Tokio muestra la defensa de su divisa, creando una barrera de contención psicológica antes de los 160,00.









¿Qué es la verificación de tasas?



Los funcionarios de la Fed contactan a los distribuidores bancarios (dealers) para consultar precios de ejecución teórica. Aunque no se concreta ninguna orden real, la pregunta es interpretada por el mercado como una declaración de intenciones. Es la señal de que la autoridad monetaria tiene un plan factible y está lista para operar si la volatilidad persiste.

Análisis Técnico

La ruptura del soporte en los 157 ha dañado la estructura alcista de corto plazo. Este movimiento se vio intensificado por las advertencias de la Primera Ministra, Sanae Takaichi, cuyo tono ha forzado a los fondos de cobertura (Hedge Funds) a liquidar sus posiciones largas ante el temor de que las declaraciones se materialicen en una orden de venta masiva real durante el transcurso de esta semana.

Actualmente, el par negocia en la zona de los 154,00, consolidando un sesgo bajista confirmado por la disposición de sus promedios móviles, con la EMA de 50 (amarilla) y la EMA de 200 (naranja) situándose por encima del precio. Esta debilidad se ve reflejada en el RSI, el cual se encuentra en los 29,7 puntos. La cifra indica una condición de sobreventa en el sentimiento del mercado, correlacionada con la fuerza de la reciente capitulación tras la jornada del 23 de enero.

La atención de los inversionistas se concentra ahora en la evolución de las sesiones asiática y europea, especialmente tras la publicación de los datos de cuenta corriente del Banco de Japón (BoJ). Si estas cifras revelan discrepancias en los flujos financieros, se confirmaría la existencia de una intervención real camuflada bajo la figura de una verificación de tasas, lo que podría desencadenar una extensión del sesgo vendedor hacia el nivel de los 153,674, un punto pivote histórico relevante. Por el contrario, si los flujos se mantienen dentro de los parámetros normales, el desplome del viernes podría ser calificado como un movimiento puramente especulativo, incentivando a los compradores a buscar un retesteo de la zona de resistencia en los 157,574.



